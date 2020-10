Dani Martín pide a Pablo Motos que haga una "moción de censura" tras su "necesario" discurso en 'El hormiguero' Ecoteuve.es 13:28 - 20/10/2020 0 Comentarios

El presentador asegura que tenemos que "recuperar el deseo de vivir alegre"

Dani Martín abrió la semana de El hormiguero. El cantante acudió al programa de Antena 3 para presentar su nuevo disco La montaña rusa. "Hay que seguir haciendo música", dijo. En un punto de la entrevista, Pablo Motos pidió la palabra a su invitado para hacer un discurso.

Lo hizo después de preguntar a Dani Martín por el futuro. "La semana pasada se cumplieron siete meses del estado de alarma. ¿Tú te acuerdas de la vida antes del COVID? Porque para mí se me ha olvidado, es como si fuera una nebulosa", dijo el presentador. "Llevamos siete meses y nos hemos acostumbrado a esta vida".

Lea también: "¿Hay un plan o se está improvisando?": la reacción de Vicente Vallés al escuchar a Fernando Simón

Tras esta introducción, Motos hizo un speech motivador en tiempos de pandemia: "Con el COVID nos está inundando la tristeza, pero como la tristeza es muda y nos está inundando todos a la vez, no nos damos cuenta". Según el valencia, "al no haber perspectiva de futuro, muchas cosas parece que no tengan sentido".

Pablo Motos: "Hay que cantar, bailar y reír más que nunca"

"No podemos dejar que el agotamiento nos ponga en pausa", aseguró después explicando que la vida debe continuar. "Si nos ponemos en pausa, eso enterrarse en vida. La felicidad es moverse y es progresar. Y la tristeza es quedarse quieto a esperar".

"Hay un jaleo siempre en nuestras cabezas. Y cuando todos los días las noticias son malas, si dejas que la cabeza vaya por libre te secuestra y te hunde la pena", dijo recordando que "el dueño de la cabeza" es uno mismo y que "de momento, la única medicina es la música y el humor".

"Hay que cantar más que nunca, hay que bailar más que nunca y hay que reírse más que nunca. Hay que limpiar la cabeza y recuperar el deseo de vivir alegre", terminó desatando los aplausos y provocando la reacción de Dani Martín: "¿Por qué no haces una moción de censura? Claro, coño. Necesitamos gente que nos cuente esto, cojones. Parece que hay otra guerra paralela a la del COVID. Necesitamos este speech y es así".

Lea también: Fernando Simón responde a la crítica de Ferreras en La Sexta: "Illa ha aprendido mucho de epidemiología"