Fernando Simón responde a la crítica de Ferreras en La Sexta: "Illa ha aprendido mucho de epidemiología"

El presentador de 'Al rojo vivo' cuestionó las distintas versiones del experto y del ministro

Fernando Simón respondió este lunes a la durísima crítica (y sorprendente) que hizo Antonio García Ferreras por las diferentes versiones que ofrecieron a los ciudadanos en sus últimas ruedas de prensa tanto él como el ministro de Sanidad Salvador Illa. "Que se aclaren", pidió en La Sexta.

En primer lugar, el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias explicó ante los periodistas que ha habido un "suave descenso" de contagios por coronavirus pero que se avecina "un suave incremento".

En este sentido, Simón no sabe que dirección tomará la curva y pidió seguir siendo "precavidos". "No podemos garantizar que no estemos en esa fase de estabilización pero hay que tener mucho cuidado".

Ya en el turno de preguntas, un reportero de La Sexta recogió en su cuestión la crítica de García Ferreras. "¿Con qué versión se tienen que queda?". El epidemiólogo respondió siguiendo la línea de la explicación que había dado minutos antes.

"Lo que sí queda claro con las palabras del ministro Illa es que en estos meses ha aprendido mucho de epidemiología y es cierto que podríamos hablar de un leve descenso que podría continuar o no y que él calificó como 'muy inestable' que es más adecuado que lo que yo pude decir", aseguró Simón algo irónico.

