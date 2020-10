Andreu Buenafuente confiesa por qué Bertín Osborne no quiere ir a su programa Ecoteuve.es 20/10/2020 - 10:35 0 Comentarios

El presentador de Telecinco se molestó por una parodia que hicieron de él

Andreu Buenafuente recibió este lunes a Concha Velasco. Durante la charla, la actriz comentó ligeramente la entrevista que hace unos días protagonizó en Mi casa es la tuya, el programa que presenta Bertín Osborne en Telecinco.

"Tenía mucho miedo, porque ya sabemos cómo es Bertín, pero estuvo maravilloso", explicó Velasco, que salió encantada del homenaje que le hizo Bertín en ese espacio, donde repasó toda su trayectoria personal y profesional.

Lea también: Albert Rivera habla con Bertín del bulo de las drogas: "No todo vale"

Hablando de Bertín, Andreu Buenafuente aprovechó para explicar que Osborne no quiere visitar su programa. "Le he invitado y no quiere venir. Parece ser que le sentó mal unos sketches que hicimos aquí".

Bertín, en 2016: "Buenafuente es un miserable"

Efectivamente, en 2016 Bertín Osborne se sintió ofendido cuando Late Motiv hizo una parodia en la que se escenificaba una entrevista de Bertín con Hitler después de que el presentador dijera en una entrevista que le hubiera gustado entrevistarle.

"Buenafuente es un absoluto miserable", dijo Bertín, que se quejó de que esa declaración estaba "entresacada y no es lo que dije".

"Me preguntaron: '¿Qué entrevista te hubiera gustado hacer?'. Y, dije: 'Ha habido muchos monstruos en el siglo pasado, pero el peor fue Hitler. Y una entrevista a Hitler, para ver lo que ese tío tenía en la cabeza, podía ser interesante'. Eso es lo que dije y así se publicó", señaló Bertín Osborne. Además, denunció que lo emitido no era lo que querían hacer originalmente, pero el que iba a imitarle se negó. "Querían ponerme en la cocina de mi casa tirando muñecos a un horno y diciendo: 'Aquí estoy, pasando el rato'", explica el presentador del programa.

Lea también: Bertín Osborne critica a Enrique Ponce: "Primero arregla la situación en casa y luego pintas corazoncitos en el ruedo"