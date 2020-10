Jorge Javier 'destroza' a Isabel Pantoja por su llamada a Kiko Rivera: "Solo aguanté cinco minutos escuchándola" Ecoteuve.es 19/10/2020 - 19:42 0 Comentarios

El presentador de 'Sálvame' asegura que la tonadillera "estuvo desafortunada"

Jorge Javier Vázquez se ha mojado sobre la polémica llamada de Isabel Pantoja después de que su hijo Kiko Rivera confesara en el Deluxe haber sido infiel a su mujer Irene Rivera y que estaba "muy triste". La tonadillera, lejos de apoyar a su hijo, le vino a decir que no iba a permitir que dijera eso cuando había miles de familias destrozadas por la pandemia.

Todos los colaboradores de Sálvame han sido muy duros con Isabel, incluido Jorge Javier, que según ha dicho, "solo aguantó cinco minutos escuchándola".

"Me sorprendió mucho Kiko porque, normalmente, siempre justifica a su madre en público y a mí me ha parecido brutal cuando ella le dice 'no tienes derecho, tal cual' y él le dice 'no es eso' totalmente vencido", ha asegurado. "No es que no se enterara, ella estuvo muy, muy desafortunada".

Jorge Javier se moja sobre la polémica llamada de Isabel Pantoja a Kiko Rivera

Jorge Javier cree que la intervención de la juez de Idol Kids "tiene mucho que ver con la filosofía de Pantoja que es 'dientes, dientes, que es lo que les jode", es decir, no mostrar las debilidades. "El mostrarnos débiles te hace mal a ti, me hace mal a mi. Siempre sonrisas".

"Ella estuvo muy mal", ha seguido insistiendo el catalán que, bajo esta misma línea, ha explicado que Pantoja vive en una "dicotomía" entre la Isabel madre y la Isabel artista. "En esa llamada fue Isabel Pantoja artista". ¿Cómo se tomará ella estas declaraciones? ¿Se avecina nueva guerra en Telecinco tras la de María Teresa Campos?

