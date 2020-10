Tensa entrevista de Risto Mejide a un "hostelero insumiso": "Esto no es el lejano Oeste; las normas están para cumplirlas" Ecoteuve.es 17:32 - 19/10/2020 0 Comentarios

Manuel asegura que seguirá abriendo su bar porque "es el único para para sus hijos"

Risto Mejide ha entrevistado este lunes a Manuel, dueño de un bar en Cataluña que se ha negado a cerrar pese a las restricciones de la Generalitat y al que le han caído dos multas de 30.000 euros cada una. "Es el único pan que tengo para darles a mis hijos", se ha defendido.

El "hostelero insumiso", como le han presentado en Todo es mentira, ha intentado excusarse preguntando por la "diferencia que hay entre mi local y un supermercado" mientras Mejide, que por una parte comprendía las quejas de Manuel, dejaba claro que "las normas están para cumplirse".

Lea también: Durísimo (y sorprendente) repaso de Ferreras a Fernando Simón en La Sexta: "No estamos para bromas"

"Yo puedo coincidir con usted en que pueden no ser eficaces, pero su argumento no puede ser en que sea injusto", ha asegurado Risto. "Hay normas que me parece absurdas y terribles, pero las tengo que acatar. Si las quiero cambiar hay mecanismos legales para hacerlo. Lo que no puede hacer es saltársela solo porque no le guste".

Luego, Mejide ha encendido más a Manuel diciendo que "esto no es el Salvaje Oeste", a lo que él ha replicado: "¿A mí el Gobierno me asegura que yo estaré vivo cuando se cumpla la Ley? Yo estoy procurando un para para mi mujer y mis hijos, y si me tengo que saltar la Ley, me la salto. Yo no me quiero saltármela porque sea del Salvaje Oeste".

Lea también: TVE sigue adelante con el programa de Jesús Cintora, que ya tiene título

"Prefiero morir enfermo con el COVID que con el estómago vacío"

"¿No entiendes Risto que es ilógico? ¿Es que no lo ves tío? Lo único que estoy haciendo es darle de comer a mi mujer y mis hijos", ha proseguido Manuel a lo que Risto ha respondido: "Hay una cosa que se llama pandemia y los gobiernos, incluido el de la Generalitat están haciendo lo que pueden para intentar que esto no se expanda más.

"A mí me parece mal no poder ir a restaurante, pero es lo que hay tío. Lo que no veo bien, Manuel, es que te saltes la ley de manera unilateral porque eso es punible y por eso te caen los 30.000 pavos, te seguirán cayendo y ojalá te los hagan pagar porque si no el ejemplo que damos es muy malo", ha dicho Risto.

A la vuelta de publicidad, Risto intentaba hacer que Manuel entrara en razones: "Aun estando de acuerdo con el fondo, no puedo estarlo con la forma". Pero el esfuerzo ha sido en vano porque la postura del hostelero es firme: "Yo voy a seguir estando abierto. Mientras que esté vivo, esto estará abierto. Prefiero morir enfermo con el COVID que con el estómago vacío".

"La ley se ha de cumplir de la A a la Z, pero cuando hay gente que hace leyes que no son normales, creo que el pueblo debería revelarse. Que el político sepa que Manuel Fernández no tiene un pelo de tonto. Habrá muchos borregos por ahí, de izquierdas más que de derechas", ha rematado el entrevistado.

Lea también: Gran bronca entre Inda y Ana Terradillos por Pablo Iglesias: "No tienes ni idea de lo que voto"