"Eso es verdad": inesperado zasca en directo de Ramón García a Pablo Motos ('El hormiguero') por su físico Ecoteuve.es 19/10/2020 - 13:05 0 Comentarios

El presentador de Castilla La Mancha TV recurre, en todo de broma, al programa de Antena 3

Ramón García protagonizó un divertidísimo momento en En compañía, el programa que presenta en Castilla La Mancha Media TV por las tardes. Todo ocurrió durante una llamada telefónica con un espectador.

Él y Raquel Marín intentaron que Antonio, que así se llamaba el hombre, viera Ancha es Castilla-La Mancha (formato de la autonómica en prime time), pero Ramontxu se salió del guion recurriendo, en tono de broma, a El hormiguero.

"Tiene que ver usted Ancha es Castilla-La Mancha", pidió ella a lo que su compañero dijo: "Claro, pero él ve El hormiguero". "Ya, pero es que es a la misma hora", espetó ella.

Pulla de Ramón García a Pablo Motos por su físico

"Peor no hay que obligar, que cada uno vea lo que quiera", soltó Ramón García que luego dijo: "Es mucho mejor ver a Raquel que a Pablo Motos". "Pues no". Sin embargo, Antonio no las tenía todas consigo y les pidió razones para que él cambiara de canal por la noche.

"¿Qué por qué? Porque Raquel es mucho más guapa que Pablo Motos", dijo Ramón a lo que ella dijo: "Y yo le mando un beso y Pablo no". Antonio terminó de rematar al presentador de Antena 3 al decir "¿no ves que Pablo va siempre despeinado?". "Eso es verdad", dijo ella mientras que Ramón estalló a reír.

