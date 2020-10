Golpe de realidad de Margarita del Val: lo que nadie dice de la vacuna del coronavirus Ecoteuve.es 19/10/2020 - 13:02 0 Comentarios

La viróloga habla muy claro con Ana Pastor en 'El Objetivo' de La Sexta

Margarita del Val acostumbra a ser muy clara en sus intervenciones en los medios de comunicación que la consultan sobre la evolución de la pandemia y la futura vacuna contra la Covid-19. Sobre este aspecto, la viróloga fue muy clara en la entrevista que este domingo dio a Ana Pastor en El Objetivo de La Sexta.

"No tenemos ni idea de lo que va a ocurrir cuando las personas vacunadas se enfrenten a la infección natural", advirtió la investigadora. Del Val explicó que, hasta ahora, "se han entrenado para batallar", pero luego queda "ir a la guerra". "Y ahí pueden ocurrir varias cosas y que aparezcan los primeros riesgos de seguridad reales", explicó ante Ana Pastor.

"El problema es que la vacuna puede hacer que, en lugar de proteger de la infección natural, la haga más severa en un porcentaje muy pequeño de personas, pero que la haga más severa", comentó. "Para mí es una caja negra".

Margarita del Val y la vacuna del coronavirus: "Yo le hecho muchos meses por delante"

"Y en caso de ser seguras y eficaces lo serán en las personas que la han probado, pero todavía no se ha probado en los grupos de riesgo, como es lógico. Por lo tanto, no se puede aplicar la vacuna a los grupos de riesgo alegremente si no se sabe si son seguras en esos grupos", expuso la experta.

"Yo le hecho muchos meses por delante hasta que sepamos cómo de buenas son las vacunas. Algo que nos ayude al conjunto de la población para decir adiós a estas medidas, no", advirtió Margarita del Val, que sigue apostando por mantener medidas duras para evitar los contagios y no entregar todas las esperanzas a una vacuna que, a su juicio, no va a ser tan inminente como dicen.

"Más vale que tengamos claras las medidas que tenemos que aplicar durante estos meses", continuó "Cada uno tenemos que aplicar un par de medidas más a las de verano, porque, si no, vamos a tener la misma tragedia que en la primera oleada", dijo. "Y eso ya sería de juzgado de guardia".

