"Está hasta el mismísimo moño": Terelu da la cara en Telecinco por su madre María Teresa Campos Ecoteuve.es 19/10/2020 - 11:36 0 Comentarios

La hija de la presentadora responde sobre todas las polémicas de los últimos días

La guerra entre María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez continúa aunque parece que poco a poco podrían limar asperezas después de los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron. A esto se ha unido los problemas económicos que podría tener la matriarca del clan Campos.

Este fin de semana su hija Terelu dio la cara de todas estas polémicas en Viva la vida. "No voy a responder a datos que se da ahí, pero por mi cara os podéis hacer una idea", dijo sobre las supuestas deudas de María Teresa aclarando que no tiene una hipoteca de su casa. "Hemos pedido asesoramiento jurídico, que está analizando esta información y nos piden que no nos manifestemos por si perjudicamos".

Lea también: "Sabe hacer muy bien televisión": la ¿pullita? de Ana Rosa a Jorge Javier por su enfado con María Teresa Campos

Más contundente se mostró a la hora de hablar de todas las críticas que ha recibido su madre estos días a raíz de su rifirrafe con el presentador. "A nivel personal, mi madre está hasta el mismísimo moño. Llega un momento que es todo muy agotador", afirmó.

La opinión de Terelu sobre la guerra entre María Teresa y Jorge Javier

Terelu opinó que la Campos y Jorge Javier "se han dicho cosas muy dolorosas" y aseguró que, efectivamente, aun no han mantenido una conversación telefónica. "No sé cuando van a hablar. Desconozco el tiempo que necesitará cada uno, les pertenece a ellos".

Eso sí, Terelu 'disparó' contra quienes han echado más leña al fuego, aunque no dio nombres: "No me estoy refiriendo al medio televisivo. Además, no solo hablan las revistas. Un medio de comunicación se compone de muchas personas. Que cada vez que las cosas van bien se quiera enmierdar a mi madre para dificultar la venta de una casa me da hasta vergüenza".

Lea también: Lequio estalla contra Terelu tras revelar sus mensajes privados: "¡No tengo ninguna relación con ella!"