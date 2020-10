Tom Brusse destroza también a Sandra Pica con su inesperada decisión en 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 19/10/2020 - 10:40 0 Comentarios

El concursante del reality de Mediaset abandonó tras su ruptura con Melyssa

Telecinco emitió este domingo la hoguera final de la segunda edición de La isla de las tentaciones. Y antes de que todas las parejas se reencontraran para decidir si se marchaban juntos del reality o bien comenzaban una nueva vida por separado, Tom Brusse sorprendió a la audiencia con la inesperada decisión que tomó tras su ruptura con Melyssa Pinto.

Sandra Barneda preguntó al joven marroquí qué es lo que quería hacer: abandonar el programa y marcharse a España sólo o regresar a Villa Montaña para continuar disfrutando de la experiencia y de su incipiente romance con Sandra Pica. Fue entonces cuando Tom pronunció unas palabras que pillaron a todos a contrapié y que acabarían dejando a la soltera muy tocada.

Lea también: Las parejas de 'La isla de las tentaciones 2' después del reality: ¿quiénes han roto y quiénes siguen juntos?

"Voy a irme sólo porque necesito pensar. Quiero ver lo que mi corazón me dice y para eso necesito tiempo. Me da mucha pena dejar atrás mi relación con Melyssa pero necesito volver a estar feliz, vivir la vida y disfrutar, así que no puedo predecir el futuro pero... no sé, lo veré", aseguró el participante antes de que Sandra Barneda le informase de que tendría la oportunidad de despedirse de todos sus compañeros.

Tom destroza también a Sandra con su decisión

Tras su hoguera de confrontación, Tom volvió a Villa Montaña para comunicar a sus compañeros y a todas las solteras que había tomado la decisión de abandonar el reality sólo. "No hemos podido arreglar nada, Melyssa se va y yo también, me voy sólo", anunció Brusse al tiempo que Sandra se marchaba llorando al baño sin entender la decisión del empresario.

Lea también: Inma Campano y Ángel rompen... en Instagram: ¿se ha separado la pareja de 'La isla de las tentaciones'?

"No confío en él, no me quiero ni despedir", decía entre sollozos la tentadora, que fue consolada por varias de sus amigas."Melyssa se ha salido con la suya, con la cara de tontita que tenía y parecía tonta", criticó la catalana, que comunicó a la mañana siguiente su decisión de abandonar también el reality.

"Necesito salir de aquí porque todo me va a recordar a él. No quiero seguir aquí. No quiero estar en la casa preocupando a nadie ni que nadie me tenga que decir que me anime. Quedarme aquí va a ser psicológicamente muy duro", concluyó Sandra, que volvió a España sola tras despedirse de los concursantes y el resto de las solteras.