La curiosa opinión de Cayetano Martínez de Irujo sobre Fernando Simón

El aristócrata habló con Cristina Pardo, para La Sexta, sobre los líderes políticos

Cayetano Martínez de Irujo habló con Cristina Pardo para el programa que la periodista presenta en La Sexta. El aristócrata dio su opinión sobre distintos líderes políticos, como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Gabriel Rufián. Pero también habló de Fernando Simón, la voz del Gobierno en la lucha contra el Coronavirus.

"Me parece gracioso el personaje en sí, parece salido de un cómic. Porque, entre otras cosas, él intenta tener ese tono de que no cambie porque sabe que, diga lo que diga, le van a atacar. Entonces, él intenta mantener la compostura, pero en el fondo yo le noto que cada día llega con emociones diferentes. Debe de ser por toda la información que maneja. Su papel es muy difícil", reconoció sobre Simón.

"He oído a grandes médicos decir que no sabe nada. O sea, que no sabe nada, quiero decir, que no sabe tanto como para hacer eso, ¿no? Para dirigir lo que dirige. Que debería ser una persona con una autoridad y realmente competente en el mundo de la Medicina, en el mundo de la investigación", explicó a la periodista.

Cayetano sobre Pablo Iglesias: "Me recuerda a las películas de los gánsteres"

Sobre Pedro Sánchez, Cayetano Martínez de Irujo reconoció que "ha querido ser presidente y no han podido con él". "El problema de fondo es Pablo Iglesias", comentó sobre el vicepresidente del Gobierno, a quien llegó a escribir por mensaje de móvil. "Le dije que modernizase el marxismo leninismo trotskista al siglo XXI. Es un sistema absolutamente fracasado en el mundo y en la historia, el comunismo destruye la sociedad y los poderes, el régimen empobrece a la población y no la deja progresar".

"Me recuerda a las películas de los gánsteres, que habla con tono predicador en cuanto se dan la vuelta dicen 'matarlo", bromeó con la presentadora de La Sexta.

Cristina Pardo también le preguntó por Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso."No me cae bien. "¿Cómo ha aparecido un personaje así en el Parlamento?", se preguntó. "Ahora ha ido moderándose, ya no hace las tonterías del principio", admitió, aunque aseguró que "un personaje como Rufián me parece un insulto". "Su forma de actuar, no lo digo como persona. Su forma de actuar me parece un mal ejemplo", dijo.