Así ha terminado 'La isla de las tentaciones': insultos, reproches y Rosito ardiendo en la hoguera

El reality de Telecinco celebró la hoguera final con el reencuentro de las parejas

Última hoguera en La isla de las tentaciones. El reality de Telecinco mostró este domingo el reencuentro de las parejas, que tuvieron que hacer frente a todo lo que han vivido en República Dominicana.

Pablo y Mayka: ella enciende el ventilador y le culpa a él

Mayka decidió que para justificar su paso por el programa lo mejor era sacar el ventilador y culpar a Pablo de lo que, precisamente, ha hecho ella. "Baboso, eres un guarro, despechado. Te gustaba el culo de otras pero no lo dijiste hasta que yo hice algo", dijo Mayka, que ha puesto los cuernos a su novio con Óscar mientras que él no se ha ido con ninguna de las pretendientas.

"Me has decepcionado como persona. Eres un sinvergüenza", llegó a decir Mayka en un perfecto ejemplo e como dar la vuelta a una situación adversa. "Óscar me ha hecho feliz y tú no lo has hecho en tu puta vida", espetó.

Antes de todo, Óscar había recibido a Mayka lanzando a la hoguera el oso de peluche que tenía desde niñas. "Eso solo representa tus mentiras", dijo Pablo. "Eso era mi vida. Mentira eres tú", contesto ella.

Alessandro Livi y Patry: sin novedades, se van juntos

Alessandro se mostró muy sorprendido al ver las reacciones que Patry tuvo en las primeras hogueras, cuando llegó a salir corriendo sin tener muchos motivos para hacerlo. Sin embargo, ambos decidieron seguir juntos.

