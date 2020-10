Kiko Rivera reconoce haber engañado a Irene Rosales en 'Deluxe': "Me sentiré culpable hasta el día en que me muera" Ecoteuve.es 16:00 - 18/10/2020 0 Comentarios

El dj, hundido por los tonteos que tuvo con otras mujeres a lo largo de su relación con Irene Rosale

Kiko Rivera cuenta en Deluxe cómo conoció a Alicia en pleno bache de su matrimonio y cómo lo descubrió su mujer, Irene Rosales.

Techi, su ex, fue la primera en enseñar unos audios en los que ella y Kiko Rivera supuestamente mantenían conversaciones subiditas de tono.

Lea también: La Pantoja, derrumbada ante las confesiones de Kiko Rivera: "Estoy trastornada"

Después, llegó una camarera que aseguraba haberse mensajeado con el hijo de La Pantoja. Así, Kiko admitió que iba al programa a cerrar el tema: "Vengo a zanjar el tema y darle a mi mujer su lugar, el que se merece, porque con ella las cosas están bien".

"Lo de Alicia sí es cierto"

Kiko reconoció los tonteos así: "Hay cosas que son mentira, y otras que son verdad, pero ya forman parte del pasado. He cometido muchos errores en mi vida y éste es uno más. Lo de Techi es mentira, lo de Chabeli, igual, pero lo de Alicia sí es cierto. No he tenido nada con ella, pero me pilló en un momento en el que no estaba bien con Irene. Tonteé con ella".

"Me siento culpable hasta el día que me muera"

Kiko admite sentirse mal por lo que ha hecho y confiesa que no se ha perdonado: "Me siento culpable hasta el día que me muera. El único culpable de lo que ha pasado he sido yo".

Kiko cuenta que estaba en una discoteca en fin de año y se puso a hablar con la camarera. Estaban fumando fuera, ella tenía frío, y él le ofreció su chaqueta. Ella le escribió al día siguiente a través de WhatsApp y así comenzó el tonteo. Kiko insiste en que nunca llegaron a quedar, en que el tonteo era a través del móvil.

Todo esto cuando él e Irene discutían mucho. Irene lo sospechaba él se sinceró, y ella tardó en perdonarlo. "Nunca me cansaré de decir que mi mujer es lo mejor que me ha pasado y yo no siempre me sé comportar. Esto fue así pero no ha vuelto a pasar", zanjó.