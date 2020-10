La Pantoja derrumbada en el 'Deluxe' de Kiko Rivera: "Estoy trastornada" Ecoteuve.es 14:16 - 18/10/2020 0 Comentarios

El dj reconoció tener depresión y haberle sido infiel a su mujer, Irene Rosales

Isabel Pantoja se quedó abatida ante las palabras de su hijo sobre su depresión y sentirse "en el subsuelo, triste y muy jodido" y lo demostró en la llamada con la que intervino en Sábado Deluxe. Además, María Patiño tuvo que pedirle perdón por llamarla "egoísta".

Kiko Rivera fue al Deluxe para admitir que había engañado a su pareja, Irene Rosales, y acabó contando muchas más cosas igualmente incómodas.

Confesó que se encontraba triste, decaído y que no se quería nada, por lo que los tertulianos le dijeron que podría estar padeciendo una depresión y le aconsejaron ayuda profesional.

Estaba preocupado porque el tema apenas lo había hablado con Irene y, además, tampoco con su madre: "Se estará enterando ahora", dijo. La tonadillera entonces llamó al espacio.

"Me has dejado trastornada"

"No quiero que sigas hablando de esos temas, te hace mal y me hace mal. Piensa que estamos sanos, hay una pandemia en el mundo, lo que tú estás pasando no es importante. Han fallecido millones de personas, eso sí es importante. Lo tuyo se puede curar. Tienes que tener el valor de decirle a tu mujer, a tu madre, que estamos aquí pendiente de vosotros. Tardo cero coma en llevarte a donde te tenga que llevar. Me lo tenías que haber contado antes porque me has dejado trastornada".

"Nunca te hemos dejado solo. Quiero que sepas que tú nunca vas a estar en el suelo, nada más que cuando te toque, mientras tenga tu madre vida. Tienes a tu mujer que siente adoración por ti y tienes una familia que nos morimos por ti", declaraba emocionada la cantante.

"¿De qué estás triste tú? ¿No hay trabajo? A ti no te va a faltar un plato de lentejas", continuaba Pantoja.

Pero a Kiko Rivera no le ha sentado esto tan bien: "Me duele que me digas eso. No comparo mis sentimientos con nada, pero simplemente he contado cómo me siento. No puedo fingir estar bien. Si he provocado un daño, lo siento. Necesito abrazos y besos, no que no tengo derecho a estar así".

Asimismo, María Patiño ha tenido que disculparse ante Isabel porque también le dijo a la tonadillera algo en la línea del reproche de su hijo, al llamarla "egoísta": "Si te he ofendido, te pido disculpas. Entiendo el sufrimiento que estás pasando. Te garantizo que hacía tiempo que no vivía un testimonio tan de verdad como el de tu hijo", zanjaba.