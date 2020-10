Reverte: "Sánchez matará a Iglesias. Cada vez que le abraza busca el lugar de la costilla en que le meterá la navaja" Ecoteuve.es 12:12 - 18/10/2020 0 Comentarios

El escritor se declara "fan" y afirma estar fascinado con el "killer" Pedro Sánchez

Arturo Pérez Reverte admitió en La Sexta Noche estar fascinado como escritor que es con el personaje del presidente "killer", "valiente", "ambicioso" -en sus propias palabras- Pedro Sánchez, del que recuerda que ya ha "matado a Rajoy, Guerra, González, y al Rey si puede".

El académico comenzó admitiendo sentirse "fascinado" como literato con la figura de Pedro Sánchez, a quien ve como "un personaje" propio de "los políticos renacentistas".

"Es asombroso, no me pierdo una intervención suya. No es la táctica del perro loco, es que realmente no le importa nada, le importa un huevo de pato, es inmune a la hemeroteca, es ambicioso, sin escrúpulos, valiente, es un killer", describió Reverte.

"Ha matado a todos: Rajoy, González, Guerra..."

Asimismo, echó la memoria atrás e hizo un repaso por los cadáveres políticos que Sánchez dejó a su paso: "Los ha matado a todos, y a los que no ha matado los va a matar", ha analizado el ex reportero de guerra ante el presentador Iñaki López.

"Cada vez que abraza a Iglesias busca el lugar donde meterá la navaja"

Recordó que "mató a Rajoy, mató a Felipe González, mató a Alfonso Guerra" y ha elucubrado que "matará al Rey si puede". Además, ha apuntado que "a Pablo Iglesias no lo ha matado aún porque lo necesita", pero agregó a continuación: "Cuando llegue el momento, lo matará. Cada vez que le abraza está buscando el lugar de la costilla donde le meterá la navaja".

Reverte ha añadido a su particular y novelesca retahíla de calificaciones del presidente que es un "personaje maravilloso" y ha incidido en que "para un novelista, es un personaje extraordinario". "Soy un fan, en este país de políticos moñas y mediocres, por lo menos este tío tiene agallas, va donde va y le importa un carajo todo. Soy fan de la Guardia Civil, de Leo Harlem y de Pedro Sánchez", ha zanjado el cartagenero.