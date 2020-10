Reverte, muy claro contra el "putiferio político" en La Sexta: "¡Váyase usted al carajo!" Ecoteuve.es 18/10/2020 - 10:48 0 Comentarios

El esperpéntico clima político enerva al escritor y académico de la RAE

La Sexta Noche grabó el pasado jueves una entrevista a Arturo Pérez Reverte que fue emitida este sábado, con borrado y disculpas por un cebo incluidos, en la que el escritor además de promocionar su nuevo libro reflexionó sobre la clase política actual, dudando de la capacidad de Espinosa de los Monteros, Rufián, Echenique u Ortega Smith para construir un futuro a los ciudadanos.

Así, el escritor cartagenero se atrevió a conversar sobre Felipe VI y atisbó que en España "estamos en un proceso de demolición de un estado y sus instituciones" y, aunque él mismo se define como "republicano" recuerda que "hay mucha gente que ignora que hay republicanos de izquierdas y de derechas".

Con pericia, imaginación y el bagaje de su conocimiento histórico, bélico y político, el ex presentador de TVE ha querido imaginar una distopía en la que se demoliera el Estado, se dinamitaran instituciones y "echáramos al Rey".

"¿Rufián, Echenique, Ortega Smith, Espinosa...? Váyase al carajo"

"¿Quién me va a reconstruir ese imperfecto Estado? ¿Rufián? ¿Echenique? ¿Espinosa de los Monteros? ¿Ortega Smith? ¿Ésos son los que me van a construir el futuro? ¿Los que van a hacer una España futura estable? ¿Ésos son los que van a hacer una constitución? ¡Váyase usted al carajo!", ha aseverado, harto de la inutilidad y crispación actual.

El escritor se ha atrevido entonces a calificar de "tinglado" este "putiferio político en el que estamos inmersos, de una manera cada vez más disparatada": "El rey Felipe VI a mí me parece una buena persona, y nadie que lo haya tratado dirá que no es una buena persona. Ama a España, hace lo que puede. Me parece un buen referente".

"¿Te imaginas una república en manos de gentuza (...) con Sánchez y Casado?"

Luego, ha continuado con la distopía de una III República así: "¿Te imaginas una república con un presidente que fuese Sánchez y un presidente del Gobierno que fuera Casado? ¿Te imaginas una república en manos de la gentuza que todos los días nos está disparatando la convivencia en España?"

Reverte se ha mostrado como un republicano efectivista al hablar de Felipe VI, que a él le "sirve": "No es mi figura ideal en un plano político ideal, pero me parece un buen hombre y está fuera de toda esta basura. Lo necesito en defensa propia. ¿Te imaginas un país rehecho por la gente que vemos en el parlamento? Por el amor de Dios", ha zanjado el ex reportero de guerra.