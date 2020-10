El padawan Iñaki López enseña a usar la fuerza contra la COVID-19 de la mano de Obi Wan Corell y Boticaria Leia Ecoteuve.es 10:26 - 18/10/2020 0 Comentarios

El presentador y los dos colaboradores se convierten en personajes de 'Star Wars'

"Boticaria García (Marián García) y Alfredo Corell compartieron el plató de La Sexta Noche por primera vez y pasaron de usar muñecos de Star Wars para explicar medidas de higiene-salud e Inmunología a convertirse ellos mismos en personajes de la popular saga de ciencia ficción, y el presentador, Iñaki López, no se libró de ser su padawan con disfraz incluido también.

Así, el profesor de Inmunología de la Universidad de Valladolid Alfredo Corell y la farmacéutica Marián García (más conocida como Boticaria García), explicaron a la audiencia de todas las edades de forma divulgativa cómo luchar como un jedi contra la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 con los cuatro pilares básicos del conocimiento, la autodisciplina, la fuerza y la lucha contra los bulos/fake news que generan una auténtica infodemia o infoxicación.

Lea también: Alfredo Corell, en La Sexta: "Reinfectarse no es volver a enfermarse"

El profesor e investigador y la profesional de farmacia piden a la ciudadanía que no se informen con cadenas de WhatsApp, Telegram o redes sociales, sino con fuentes serias como son la Organización Mundial de la Salud (OMS); revistas científicas como Science, Nature, Cell, New England Journal of Medicine; así como portales web como el de la Sociedad Española de Inmunología (SEI). De esta forma, se combatirán los peligrosos bulos sanitarios y no sanitarios que circulan en redes sociales y no se dará como buena cualquier noticia falsa que circule o se viralice.

Asimismo, recordaron la importancia de la autodisciplina, esto es, descansar, hacer ejercicio y comer saludable (no hay que olvidar frutas ni verduras) para que el sistema inmunológico esté preparado contra las infecciones.

La "fuerza" contra el SARS-CoV-2: reglas

Continuando con el símil de la "fuerza", los dos colaboradores expusieron una serie de medidas fundamentales para luchar contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2:

-El uso de la mascarilla.

-Distanciamiento social y mantener la distancia de seguridad.

-Higiene personal adecuada.

-Correcta ventilación de interiores.

-Realización de test de diagnóstico.

-Rastreo.

-Candidatos a vacuna.

-Lucha contra desinformación.

Respecto a este último punto, ambos expertos han vestido también al presentador con un disfraz "fantástico para el Camino de Santiago" en sus propias palabras para con un juego explicar bulos extendidos por redes sociales y de mensajería instantánea. Lo han llamado "el lado oscuro de los bulos" y en él desmontaban algunos de ellos.

Lea también: El detalle de la entrevista de La Sexta Noche a Pedro Sánchez que es un consejo de virólogos: la ventilación de La Moncloa

Por ejemplo, recordaron que Kary Mullis, inventor ya fallecido de la prueba PCR, jamás dijo que dicho método fuera inútil para detectar virus, un bulo que ha sido ampliamente extendido por negacionistas y antimascarillas en los últimos meses.