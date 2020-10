¿Simón, Illa, Sánchez, Ayuso? La TV alemana señala al culpable de la incidencia de SARS-CoV-2 en España Ecoteuve.es 17:11 - 18/10/2020 0 Comentarios

Los medios internacionales analizan el contexto socio-económico español para ver qué falla

Los medios internacionales pusieron su foco en España ante la alta incidencia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. No sólo medios prestigiosos como New York Times, The Guardian o revistas científicas como Lancet se han fijado en nuestro país, sino también medios más desconocidos como un diario suizo que llegó a hablar de un "Estado fallido" o incluso la cadena teutona Deutsche Welle

"Toda Europa se pregunta qué hizo mal el Gobierno español con la gestión de la pandemia", dice DW en este artículo.

Según DW, hay una serie de factores determinantes para que la expansión del virus esté tan descontrolada en España: "La vida es cara, las grandes ciudades están superpobladas, y debido a eso, estas urbes se han vuelto los auténticos focos de propagación del virus", señalan desde Deutsche Welle.

A esto, el medio germano agrega lo siguiente: "Según Eurostat, los salarios anuales netos de una familia española con dos hijos son, de media, 20.000 euros más bajos que en Alemania. No obstante, un apartamento es solo un poco más barato en promedio".

España: casi igual de cara que Alemania, pero salarios bajos y hacinamiento

El medio continúa con el problema de la vivienda: "Varios millones de apartamentos en España están vacíos o no disponibles para la venta", muchos de ellos con los bancos como sus propietarios, y que se están ocupando cada vez más porque los extranjeros sin contrato de trabajo o los españoles de bajos ingresos no ven otra forma de conseguir una vivienda.

En este sentido, cita a Eurostat para afirmar que "el coste de vida en España es sólo un poco más bajo que en Alemania". Y agrega: "En las ciudades en particular, hay una brecha entre el coste de vida y los niveles salariales".