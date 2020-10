Qué es lo que realmente fastidió tanto a Jorge Javier de su pelea con Las Campos: no es lo que parece Ecoteuve.es 17/10/2020 - 14:01 0 Comentarios

El presentador no puede perdonar aún a María Teresa Campos por todo el sufrimiento

El presentador Jorge Javier Vázquez sigue dolidísimo con el clan Campos y desvela en Sálvame qué fue lo que realmente le molestó tanto como para seguir con esta guerra entre el rey actual de Telecinco y la veterana periodista María Teresa Campos.

Tras escuchar las primeras palabras de María Teresa Campos tras su conflicto, Jorge Javier Vázquez ha reflexionado.

Lea también: "Es de las que mejor pagan": Jorge Javier pide a Telecinco ser colaborador de Ana Rosa Quintana

La ex presentadora, que ha atendido la llamada de Sálvame, cuenta que lo que necesita ahora es "tranquilidad", no quiere hacer declaraciones "de momento" y se despedía con un "te quiero".

La ex televisiva, tras más de una semana de polémica con el presentador catalán, habría acercado posturas a través de unos mensajes.

Jorge Javier cree que les falta tiempo a ambos para recuperar su relación y una vez pasado, deberían tener una "charla profunda" para tratar lo que les molesta y así avanzar: "No quiero perderla, pero para no hacerlo, tenemos que hablar".

El origen real del cabreo de JJ Vázquez

Reflexionando, el presentador ha explicado que lo que más le molestó no fueron las pullas del final del programa, sino los ataques continuados a lo largo de la entrevista: "Mi cabreo fue el hecho de que utilizara las armas cuando me fui de plató con la defensora de la audiencia".

Y es que aquella fue su primera gran bronca, cuando Teresa era la voz del público en Sálvame pero sus pullas sobre el tono del presentador con la audiencia molestaron tanto a Jorge, que acabó abandonando el plató: "Es muy competitiva, no quiere perder en un plató, lo que me dolió es el ataque continuo, de manera, sibilina o no, a mi trayectoria profesional".

"Entonces me largué porque pretendía echarme el público encima y dije 'basta'", recordaba Jorge Javier.