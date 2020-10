"Es de las que mejor pagan": Jorge Javier pide a Telecinco ser colaborador de Ana Rosa Quintana Ecoteuve.es 16/10/2020 - 19:27 0 Comentarios

El presentador de 'Sálvame' se deshace en elogios con la 'reina de las mañanas'

Después de la ¿pullita? que le lanzó Ana Rosa Quintana a Jorge Javier Vázquez tras su guerra con María Teresa Campos, el presentador de Sálvame ha sorprendido a los espectadores de Telecinco lanzando a sus jefes una llamativa petición. Además, ha realizado una confesión sobre sus años de trabajo con la actual 'reina de las mañanas' que no ha dejado indiferente a nadie.

"Yo creo que un día voy a ir a colaborar con Ana Rosa. Yo quiero ir, ¿eh? ¡Voy a ir!", dijo de buenas a primeras el catalán, antes de deshacerse en elogios con ella. "Yo ya he dicho que Ana Rosa siempre me dio trabajo cuando no lo tenía y se lo estaré siempre agradecido. Y otra cosa, Ana Rosa es de las que mejor pagan en esta profesión", confesó el presentador en un dato que confirmaron varios de sus tertulianos.

"Yo con ella estuve muchos años y la quiero y quiero a muchos miembros de su equipo", reconoció Belén Esteban sobre sus inicios en la televisión. "¿A quién quieres más: a Ana Rosa o a la Campos?", preguntó con sorna Antonio Montero en una duda llena de malicia hacia la madre de Terelu y Carmen Borrego.

La confesión económica de Jorge Javier sobre Ana Rosa

"Cuando me pasó lo de la Campos, a Ana Rosa por supuestísimo. Te soy sincero", dijo el presentador de Sálvame. "Cuando me pasó lo de María Teresa, y esto le va a molestar, yo pensaba: 'Es que esto Ana Rosa esto no te lo haría nunca, nunca te pondría contra las cuerdas hablando de si haces esto o lo otro'. Los arranques que he visto a Teresa en un plató jamás se los he visto a Ana Rosa Quintana", comentó Jorge Javier.

"Ni en los peores momentos se enfadaba. Ha habido momentos malos, de tensión, o de bajas audiencias, y ella es la que ha mantenido siempre la calma. Tiene un temple increíble", le apoyó Gema López. "Nunca ha montado un zapatiesto... ¡Y lo bien que pagaba! A mí se me quedó grabado eso", comentó entre risas. "Y ahora que no tengo mucho que hacer por las mañanas...", insistió a carcajadas el catalán.