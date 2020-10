Jaime Peñafiel estalla contra los Premios Princesa de Asturias: "Es una tremenda irresponsabilidad" Ecoteuve.es 16/10/2020 - 18:48 0 Comentarios

El experto justifica la ceremonia porque "la monarquía necesita un respaldo"

Jaime Peñafiel ha entrado en directo en Todo es mentira para lanzar una dura crítica contra los Premios Princesa de Asturias celebrados este viernes en la ciudad de Oviedo. El experto en casas reales ha asegurado a Marta Flich que le parece una temeridad realizar este tipo de eventos en unos tiempos tan difíciles como los que está atravesando el país por la crisis del coronavirus.

Peñafiel ha confesado que le parece fatal que se haya seguido adelante con la ceremonia: "Sinceramente, pienso que no debería haberse celebrado. Si nos atenemos a las normas que se han impuesto, no se debería haber celebrado y no pasaba nada. Es una tremenda irresponsabilidad, pero claro, la monarquía necesita un respaldo. Pienso yo", dijo contundente el periodista.

A pesar de su dura crítica a los premios Princesa de Asturias, Peñafiel ha valorado positivamente la presencia en Oviedo de la reina emérita doña Sofía. "Ella siempre ha sido la absoluta protagonista del acto. Me alegro de que haya venido y que apoye a su nieta, que tampoco tiene predilección por su abuela", condenó en una sorprendente pulla el experto.

Peñafiel ha roto una nueva lanza en favor de doña Sofía, a la que considera la gran perdedora de la historia de España: "Aguanta como ninguna mujer humillada y engañada ha aguantado, y por eso la gente le tiene pena", valoró antes de desvelar que no es bien recibida en Zarzuela. "A la reina no le dejan entrar en casa cuando no está Letizia en casa".