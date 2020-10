"Sabe hacer muy bien televisión": la ¿pullita? de Ana Rosa a Jorge Javier por su enfado con María Teresa Campos Ecoteuve.es 16/10/2020 - 17:31 0 Comentarios

La presentadora se moja sobre la actitud del presentador de 'Sálvame'

El Programa de Ana Rosa se ha hecho eco un día más de la guerra televisada que han emprendido Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos tras la polémica entrevista que realizó la malagueña en el Deluxe. Este jueves, el presentador de Sálvame se abría al diálogo y la reconciliación y no dudaba en intercambiar mensajes en directo con la comunicadora.

El catalán le dijo a la madre de Terelu y Carmen Borrego que todavía seguía enfadado por todos los insultos y ataques que le lanzó y le ha pedido algo de tiempo, aunque reconoció que si las cosas siguen su cauce, volverán a estar como antes más pronto que tarde.

Tras ver unas imágenes del momento, Ana Rosa no tuvo reparos en soltar unas palabras que sorprendieron a algunos de sus colaboradores: "Tiene un sentido de la televisión espectacular", comentó Quintana con cierto retintín sorprendiendo a varios de los tertulianos del magacín matinal de Telecinco.

La ¿pullita? de Ana Rosa a Jorge Javier Vázquez

Minutos después Ana Rosa ha querido aclarar que no se trataba de un dardo a Jorge Javier lo que había dicho y ha explicado lo que realmente quería decir sobre el presentador estrella de la cadena.

Ana Rosa se vio obligada a matizar sus palabras después de que Bibiana Fernández dijera que le había llamado "teatrero". "Yo no, he dicho que sabe hacer muy bien televisión. Lo de ayer, no teniendo nada, con un mensajito, pues es hacer televisión y eso está muy bien", concluyó escueta la periodista.