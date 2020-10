Wyoming, obligado a pedir disculpas a James Rhodes: "Hicimos chistecitos baratos y bromitas que ofendían" Ecoteuve.es 16/10/2020 - 14:43 0 Comentarios

El presentador de 'El Intermedio' sorprende con una rectificación en La Sexta

Los espectadores de La Sexta se llevaron este jueves una gran sorpresa al ver al Gran Wyoming lanzando una disculpa pública al pianista James Rhodes desde el plató de El Intermedio. El presentador pidió perdón al músico por una serie de chistes con los que se mofaban de su participación en un acto institucional de Pedro Sánchez.

Todo se desencadenó hace unos días, cuando Wyoming comentó la sorprendente apertura del acto de presentación del plan económico de recuperación del Gobierno, que contó con una actuación en vídeo del pianista y escritor James Rhodes, que interpretó el Himno de la Alegría.

"Hoy el Gobierno ha echado el resto en la presentación de su plan económico porque ha inaugurado el acto con una actuación estelar de James Rhodes. Bueno, vale, con una actuación de James Rhodes. Bueno, con una grabación casera de James tocando unas notas del himno a la alegría", empezó diciendo el presentador, que calificó la actuación musical de "amateur".

"Entre esas bambas, el pelo de recién levantado y que parece que se está quedando dormido... no sé si nos darán los fondos europeos, pero unas monedas seguro que nos echan. Y diréis, ¿por qué en la presentación de un plan económico aparece un pianista? Pues no lo sé, no tiene ningún sentido, pero me gusta ese estilo. Si el Gobierno contaba con James Rhodes prácticamente en chándal, nosotros contamos con Dani Mateo que recibió un 'casiotone' como regalo de primera comunión, pero al menos va de traje", añadió mientras el colaborador parodiaba la actuación a escasos metros de él.

Wyoming, obligado a pedir disculpas a James Rhodes

James Rhodes se hizo eco de las bromas del programa de La Sexta y aunque respondió con humor, dejó entrever que estaba algo molesto, ya que había sido un gesto totalmente altruista: "Oye El intermedio, estamos en plena pandemia y he tocado gratis. Qué esperabais ¿Almodóvar dirigiendo en el Teatro Real, con máquinas de humo, lluvia de mascarillas y un monólogo de Buenafuente?", preguntó con ironía el pianista.

Tras su respuesta, Wyoming quiso este jueves disculparse con el músico ante las cámaras de La Sexta: "Tienes razón Rhodes. Él quiso apoyar un acto de forma totalmente desinteresada y nosotros respondimos con chistecitos baratos y bromitas que lo único que hacían era ofender. Dani Mateo, por Dios... Lo lamento James, nos equivocamos. La próxima vez que te queramos parodiar, en vez de Dani Mateo llamaremos a Buenafuente, que es más gracioso y toca mucho mejor el piano", bromeó finalmente el cómico.