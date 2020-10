El zasca de Joaquín Prat que picó a Cristina Cifuentes: "Ahora estáis cambiando de criterio" Ecoteuve.es 16/10/2020 - 13:20 0 Comentarios

El presentador de Cuatro y la tertuliana se enzarzan en un tenso rifirrafe

Después de explotar en directo contra los políticos "pandilleros" que protagonizaron una bronca sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Joaquín Prat valoró en Cuatro al día una de las últimas propuestas del ejecutivo de Pedro Sánchez para la gestión del coronavirus en todas las comunidades autónomas de España.

El Ministerio de Sanidad ha elaborado un plan en el que se propone una serie de indicadores básicos comunes a través del Sistema Nacional de Salud. Estos permitirán evaluar la situación de la pandemia en los diferentes territorios y plantea actuaciones de respuesta comunes en función de cuatro niveles diferentes de alerta. De este modo, se unificarían los criterios de actuación en todas las regiones de nuestra geografía.

"Es muy curioso porque son las comunidades autónomas las que lo tienen que aplicar y podemos vernos en la misma situación de desbarajuste, de desasosiego y de descontrol que hemos visto en la pelea entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid", ha arrancado diciendo Joaquín Prat en un claro dardo al Gobierno del PP y Ciudadanos liderado por Isabel Díaz Ayuso.

Enseguida, las palabras del presentador hicieron saltar a Carlos Cuesta y Cristina Cifuentes: "Voy a defender el mando único, pero no el mando único para parar, para que no se haga nada o para se haga a cañonazos, sino el mando único para coordinar, porque de otra forma es imposible", argumentó el colaborador en unas palabras que apoyó la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

"Es que ahora algunos estáis cambiando de criterio", les recordó a ambos Prat mientras Cifuentes aseguraba que ella ha estado siempre a favor del mando único. "Lo que está pasando es un disparate. En unas provincias cierren las universidades y abren los bares, pero en otras cierran los bares y abren las universidades", criticó la ahora tertuliana.

A Joaquín Prat le llamó la atención el discurso de Cifuentes y le respondió en directo con un sonoro zasca. "Creo recordar que cuando algunos estábamos abogando por la ampliación del estado de alarma, la prórroga, vosotros decíais que hasta cuándo iba el Gobierno a controlar la situación y que cuándo se iban a hacer cargo las comunidades autónomas", comentó el periodista con retintín.

"El mando único no era encerrar a la gente en su casa", informó Prat. "El mando único fueron cuatro fases de desescalada. Es que ahora algunos estáis cambiando de criterio", le dijo directamente a Cristina Cifuentes. "Para nada", le cortó enseguida la expolítica. "Hay que separar. Lo que no se puede es confundir estado de alarma con confinamiento y con mando único. Son cosas muy diferentes", trató de defenderse la colaboradora.

"Yo no digo que la gente tenga que estar confinada, porque a lo mejor no tiene que estarlo, a lo mejor el criterio no es el que se está utilizando, sino otro diferente (territorial), pero una cosa es eso y otra muy diferente es que no haya un mando único del Ministerio de Sanidad. La legislación actual te dice que en situaciones de pandemia el Ministerio de Sanidad tiene que tomar una serie de decisiones y las CC.AA. deben de aceptarlas, tanto si les gusta como si no", argumentó Cifuentes.