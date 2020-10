Fani Carbajo no está enamorada de Christofer y suelta la bomba: "Ni me quiero casar ni tener un bebé" Ecoteuve.es 16/10/2020 - 13:05 0 Comentarios

"No estoy enamorada de Christofer", ha admitido frente a Jorge Javier

Fani Carbajo se sincera en MTMad: está replanteándose su vida en todos los aspectos, incluida su relación; dice que no es fácil tomar la decisión de si quiere seguir con Christofer como su hombre a su lado, asimismo, se ha derrumbado, llorando, y le gustaría no tener esa "mierda de familia" y hablar con su madre. Asimismo, en Sálvame echó más leña al fuego, admitiendo no estar enamorada de Christofer.

Fani Carbajo y su relación -o no relación, no queda muy claro- es un tema candente ahora mismo, no sólo por sus confesiones ante su videoblog en MTMad, donde admite que ha cancelado todo lo planeado, sino porque este jueves desveló en Sálvame que ya no está enamorada de su todavía pareja, Christofer.

En directo en Sálvame y con lágrimas en los ojos, la ex robinsona pronunció lo que ya parecía un secreto a voces y ha desvelado lo que realmente siente por su aún -que sepamos- prometido, despejando todas las dudas sobre una relación que ya casi rondaba la década.

"No estoy enamorada de Christofer"

"No estoy enamorada de él". Fani se atrevió a pronunciar las difíciles palabras tras unos días después que ese polideluxe junto a Rubén y Christofer, que fue una gran estocada contra su relación.

Los colaboradores le han insinuado que puede que no se atreva a dar el gran paso de dejar la relación porque sienta pena, o estar en deuda por todo lo que hizo Christofer por ella y por la infidelidad suya con Rubén en La isla de las tentaciones.

Ante esas elucubraciones, Fani admitió que puede que prueben la terapia de pareja para intentar salvar la relación sentimental, ya que, eso sí, quiere a Christofer aunque no lo ame.

En el vlog de Mediaset, Fani ha continuado con la indecisión lacrimógena y sus vaivenes de decidirse o no por continuar o dejar la relación.

"Cancelo todo: ni me quiero casar ni tener un bebé"

Lo único que ha dejado claro es lo siguiente: "Cancelo todo: ni me quiero casar ni tener un bebé". Así, Fani ha admitido estar pasando por un mal momento en el que no tiene nada claro en su vida y que busca lo mejor para ella a sus 37 años y para su hijo.

También ha admitido necesitar a su fallecida madre en momentos como éste y que desearía no tener "esa mierda de familia".

Fani también ha recordado a la gente que le han puesto la etiqueta de "villana" por ser infiel en el reality, cuando Christofer había sido infiel con su compañera de trabajo durante dos meses hace años: "Ambos hemos sido cornudos e infieles". Respecto a esto, ha añadido que fue sincera y ella misma en el reality y que admitió ante Christofer que Rubén le gustó pero nada más.

Respecto a las presuntas humillaciones de las que le acusan y por las que Christofer se habría levantado del Deluxe el sábado pasado, Fani ha hablado alto y claro: "Yo no pedí que le pusieran la canción del venado y él debería de haber pedido que Rubén se fuera del plató y ponerse él a mi lado".