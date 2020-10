El sorprendente motivo por el que Xavier Sardá jamás ha vuelto a TV3 Ecoteuve.es 16/10/2020 - 12:28 0 Comentarios

El periodista presenta ahora un programa de debate en TVE para Cataluña

Xavier Sardá ha regresado esta temporada a la televisión al frente de su propio programa en TVE Catalunya: Obrim Fil, un espacio de debate en catalán que solo se puede ver en esta comunidad autónoma a través de la desconexión regional de la cadena pública. El periodista cuenta con colaboradores como Gemma Nierga, Samanta Villar o Antonio Baños, entre otros.

El fichaje de Sardá por TVE sorprendió a muchos, que se han preguntado los motivos por los que el mítico presentador de Crónicas Marcianas no ha regresado nunca a TV3, donde llegó a trabajar en sus comienzos profesionales. Pues bien, ha sido el propio Xavier Sardá el que ha resuelto la incógnita en unas llamativas durante una entrevista.

El motivo por el que Xavier Sardá no ha vuelto a TV3

"Trabajé allí hace muchos años pero a corto plazo no me lo imagino. Se da por hecho que no. En la TV3 actual, ni ellos me ven ni yo me veo", aseguró el catalán a El Periódico al ser preguntado sobre si se ve haciendo televisión en la cadena autónomica a cargo de la Generalitat.

La única vez que el periodista y escritor trabajó en TV3 fue en el año 1994, cuando conducía Tot per l'audiencia en compañía de profesionales como Andreu Buenafuente o Toni Clapés. Aquel programa, producido por Gestmusic, fue un éxito de audiencias. Sin embargo, tras su conclusión Sardá cobró una gran repercusión a nivel nacional y jamás volvió al canal público regional.