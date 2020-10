Kiko Hernández confiesa ser asexual y se enzarza con Marta López por la "masturbación" Ecoteuve.es 12:00 - 16/10/2020 0 Comentarios

El colaborador de Telecinco detalla cuánto tiempo lleva sin tener sexo

En Sálvame están hablando de sexo más que nunca al tener que comentar las explícitas imágenes del reality La isla de las tentaciones, en el que las infidelidades son ya muy comunes. Con estos temas, es normal que los colaboradores se pregunten entre sí sobre aspectos de su vida íntima y ahí ha sido cuando el misterioso y muy hermético Kiko Hernández ha confesado su asexualidad y enviado un recadito.

Todo comenzó cuando Jorge Javier Vázquez le preguntaba a Kiko Hernández en pleno directo si perdonaría una infidelidad a su pareja en caso de que la tuviera al ver tantos cuernos en el reality presentado por Sandra Barneda.

La respuesta del exconcursante de Gran Hermano 3 y amiguísimo de Marta López era un rotundo no, alegando que es muy cerrado para esas cosas: "Para mí, sería una traición", aseguraba en tono serio el presentador de Mejor llama a Kiko.

Casi un lustro sin mantener relaciones sexuales

Él mismo se ha atrevido entonces a confesar en directo que es asexual, agregando que lleva cuatro años sin sexo: "Es que no me apetece, mi única preocupación es que tengo que perder los tres kilos que he engordado en vacaciones".

Tras dirigirse a los haters que le insultan por redes sociales ante su supuesta asexualidad, una opción tan válida como otra frente a las relaciones, aseguró que no le afecta lo que digan de él ni las críticas.

Kiko, a Marta: "Pregúntale a Merlos"

Su mejor amiga, Marta López, entonces se atrevía a lanzarle una pregunta íntima: "¿Y tú solo tampoco?".

Pero Hernández no le consentía esa duda sobre la masturbación y explotaba contra la ex gran hermana: "Eso es una ordinariez que no te voy a contestar. Algo tan soez, hija mía, qué ordinariez", a lo que añadió a modo de pulla: "Pregunta a Merlos", su ex y protagonista del Merlos Place.