Macarena Olona, a Monedero: "Vienes aseado pero con el alma negra"

La diputada de Vox y el líder de ERC se enzarzan en 'El programa de Ana Rosa'

Nuevo rifirrafe en El programa de Ana Rosa durante el debate político que cada viernes organiza este espacio con representantes de varios partidos. En esta ocasión los protagonistas han sido Macarena Olona (Vox), Juan Carlos Monedero (Podemos) y Gabriel Rufián (ERC).

"Macarena, tranquila, que hoy también me he duchado, vengo aseadito", ha espetado Monedero de repente. "¿Cuánto has tardado para prepararte esto?", ha respondido Olona.

El fundador de Podemos ha querido así recordar, sin que en ese momento se hubiera dicho nada, la polémica que la diputada de Vox protagonizó hace unos días con Isa Serra. "Tú no estás en condiciones de dar lecciones a nadie de derechos y libertades. Porque mira, te puedo asegurar que no engañas a nadie. Porque, al igual que Monedero, venís aquí con cara de simpáticos, aseada, con buena presencia, pero tu imagen es asaltando capillas", le dijo hace unos días.

Monedero: "Os gustaría vernos donde tenéis a García Lorca"

El rifirrafe ha tenido una segunda parte al término de la tertulia, cuando Olona lo ha rescatado. "Vienes aseado pero con el alma negra, Monedero. Eso no lo puedes limpiar". "Os gustaría vernos donde tenéis a García Lorca", le ha respondido el fundador de Podemos.