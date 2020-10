Mercedes Milá ataca a Ayuso y da las gracias a Buenafuente: "Bendita la hora que me fui de Mediaset" Ecoteuve.es 16/10/2020 - 10:46 0 Comentarios

La presentadora hizo una videollamada a 'Late Motiv' para promocionar 'Scott y Milá'

"Volveré a Madrid cuando Ayuso deje de masacrar a la población", dijo

La veterana periodista Mercedes Milá ha asegurado en Late Motiv que está contenta de que Andreu Buenafuente la convenciera para trabajar #0 de Movistar+, donde afirma sentirse "feliz" y estar "aprendiendo muchísimo", gracias a su programa junto a su perro, Scott y Milá.

Andreu Buenafuente charló esta pasada noche con Mercedes Milá por videollamada sobre la nueva temporada de su Scott y Milá.

El humorista le preguntó sobre si se estaba convirtiendo en alguien aún más hippie, más bohemia que nunca, por presentar un programa de TV junto a un perro y viajar por el mundo para tratar temas muy humanos, sociales, pero la hermana de Lorenzo Milá lo negó: "Qué va, yo soy más antigua que los muebles. Soy un poco tocapelotas pero nada más", declaró entre risas.

"Bendita la hora que me fui de Mediaset"

Asimismo, quiso agradecer a Andreu Buenafuente que le hubiera animado a irse al equipo de Movistar+: "Nunca te agradeceré bastante cuando me insistías en ir a Movistar. Yo en ese momento lo veía algo pequeño, al lado del montaje de Mediaset. Bendita la hora que me fui allí, porque soy feliz y estoy aprendiendo muchísimo", aseguró al otro lado de la pantalla.

La catalana reflexionó sobre cómo el espacio le hace aprender cosas nuevas no sólo a la audiencia, sino a ella misma: "El domingo veréis el segundo programa, que es sobre empatía animal, y lo que estoy descubriendo con este programa es la relación con los animales, entre otras cosas, vais a descubrir cosas muy bonitas".

"Cuando Ayuso deje de masacrar Madrid, volveré"

Buenafuente quiso saber cómo ella, "tan de tocar", estaba adaptándose a esta nueva normalidad que es el nuevo coronavirus SARS-CoV-2: "Echo mucho de menos abrazar. Estoy contenta, porque no me gustaban los besos, besar al aire, pero sí el abrazo achuchable".

Y aseguró que tenía ganas de pasar por la capital madrileña, pero que lo haría "cuando Ayuso se aclare y deje de masacrar a la población de Madrid. Por el momento, mi jefa me tiene totalmente prohibido pisar Madrid, no me viene mal, porque sigo en Menorca y teletrabajo", zanjó.