Ester Expósito, en 'La Resistencia' de Broncano: su reto de Instagram, una mentira y las dos preguntas que no quiso contestar

La actriz acudió al programa de Movistar para promocionar su nueva serie

Es la española con más seguidores en Instagram, con más de 25 millones de fans

La actriz Ester Expósito acudió este jueves a La Resistencia de David Broncano para promocionar la serie Alguien tiene que morir, la nueva ficción de Netflix en la que también participan Carmen Maura y Cecilia Suárez.

Expósito es una de las actrices más populares de España. De hecho, es la famosa con más seguidores en Instagram, con 25 millones de fans. "Es como un país entero", le dijo David Broncano. "Eres como la presidenta de un Gobierno". "Podría liarla", bromeó ella.

Con tantos seguidores, Ester Expósito aceptó el reto que le propuso Broncano de 'regalar' seguidores a alguien que tuviera pocos. Así, grabó una historia en la que mencionó a una persona del público que estaba en el teatro viendo el programa en directo.

Ester Expósito se niega a hablar de "follar y dinero"

Por otra parte, Broncano recuperó las míticas preguntas del "dinero y follar" que Ester Expósito nunca contestó. "Hoy va a ser el día", sugirió Broncano. "No, no", se negó ella. "¿Quieres contestar a una de las dos?", insistió, pero la actriz volvió a negarse. "Claro, es que han venido tus padres otra vez, igual una la saben y otra no", dijo el presentador. "Y estaría feo contarles lo del dinero", bromeó entre risas.

Asimismo, Expósito reconoció que cuando contó en el programa que no sabía cuánto dinero tenía porque las cuentas las llevaban sus padres "Era una mentira para no decir cuánto ganaba". "Una cosa es que ellos estén al tanto, pero yo también lo sabía".

Ester Expósito y el grupo de WhatsApp de 'Élite'



Ester Expósito también habló de Élite, la serie de Netflix que le dio la gran popularidad. La serie sigue pero ella no continuará en la próxima temporada.



David Broncano le preguntó por el grupo de WhatsApp en el que estaban todos los actores. "Ninguno nos hemos salido de ese grupo pero supongo que habrán hecho uno nuevo, porque en el que teníamos ya no habla ni Dios".