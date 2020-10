Los WhatsApp de María Teresa Campos y Jorge Javier: "Monstruo de las galletas" Ecoteuve.es 8:59 - 16/10/2020 0 Comentarios

Los presentadores intercambian varios mensajes después de su pelea

Después de varios días protagonizando una durísima guerra televisada, María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez van acercando posturas y ya han intercambiado algún WhatsApp, aunque de momento la reconciliación no se ha producido y está lejos.

Jorge Javier desveló en Sálvame que María Teresa Campos le escribió, el miércoles a las 13.01, un mensaje que le dejó desconcertado. "Monstruo de las galletas, yo también te quiero", le dijo Campos después de que el martes el presentador dijera que estaba menos enfadado después del paso de los días.

"Veo predisposición a que esto se arregle", comentó Jorge Javier, que también contó que ese no había sido el único WhatsApp. "Hemos intercambiado cuatro mensajes".

Jorge Javier a María Teresa: "Te recuerdo que estamos peleados"

Jorge Javier contó que el jueves por la mañana, a las 9.45, María Teresa Campos le llamó pero él no cogió la llamada y prefirió mandarle un mensaje: "Yo también te quiero mucho pero dame tiempo, que cuando quieres, eres muy pesada. Y cuando no quieres, también. Me voy a hacer un poco de deporte a ver si se me quitan las penas que me das".

Más tarde, María Teresa Campos le volvió a llamar. Jorge Javier tampoco respondió esta vez y mandó un audio a la comunicadora malagueña. "Te recuerdo que estamos peleados", se limitó a decir el presentador. Campos respondió: "Y yo que ya hemos hecho las paces, pero haz deporte y ya se te aclararán las ideas"