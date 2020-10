El "sueño" de Jorge Javier en un mitin de Isabel Díaz Ayuso: "Me volví loco gritando '¡Viva Venezuela! ¡Viva Maduro!" Ecoteuve.es 15/10/2020 - 19:50 1 Comentario

El presentador de 'Sálvame' aclara que no es pro-Venezuela ni defiende a Maduro

Jorge Javier Vázquez ha colado una anécdota este jueves en Sálvame sobre Isabel Díaz Ayuso para cambiar de tema y pasar del análisis de los croissants de Ángela Dobrowolski a su tema 'estrella', la Campos. El presentador se ha acercado a David Valldeperas contando que había soñado con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Te lo juro que lo he soñado esta noche", ha dicho. "Como esta señora está cada dos por tres con Venezuela en la boca... 'Buenos días Venezuela', parece que vive en Caracas". "Venezuela, Venezuela, Venezuela, ETA, golpistas, Venezuela, ETA, ETA...", ha proseguido.

Antes de relatar lo que sucedía en su sueño, el presentador de Sálvame ha aclarado que "no soy pro-Venezuela, ni pro-bolivariano, ni nada por el estilo", pero que sí conoce la delicada situación del país por sus amigos venezolanos. "Sé lo mal que lo están pasando y lo mal que lo han hecho Chávez y Maduro y todos estos. Unos sinvergüenzas".

El sueño de Jorge Javier con Isabel Díaz Ayuso: "Me volví loco"

"He soñado que estaba en un mitin de Ayuso, que ya es soñar, y que acaba tan harto de escuchar la palabra Venezuela que me levantaba en el mitin y me volvía un loco gritando '¡Viva Venezuela!' ¡Viva Maduro! Me volvía un loco pro-Venezuela", ha relatado entre risas.

Más serio, Jorge no ha querido opinar sobre la gestión de la pandemia de Díaz Ayuso: "Estamos aguantando una situación aquí, en nuestro amado Madrid, de que nos va a pasar factura con los años y estamos dando carta de naturaleza a algo que está sucediendo que a mí me parece terrible, pero no quiero decir nada más".

