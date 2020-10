La extraña (y radical) decisión de Kiko Rivera tras destaparse sus supuestos mensajes sexuales a Techi Ecoteuve.es 15/10/2020 - 17:12 0 Comentarios

El hijo de Isabel Pantoja, en el punto de mira por su presunto tonteo con su ex

Kiko Rivera se ha colocado de repente en el punto de mira después de que este miércoles, Sálvame destapara los supuestos mensajes sexuales que el DJ habría enviado a Techi, su ex, la madrugada del pasado 31 de agosto. El programa recogió el testimonio de una amiga de la exconcursante de GH VIP 6.

Según sus palabras, Kiko Rivera ofreció ayuda a Techi al saber que estaba pasando por una mala racha y a la mañana siguiente ella se lo agradeció en un mensaje al que respondió el hijo de Isabel Pantoja con una palabras muy subidas de tono. "Siempre seré el que te pone a 80.000 revoluciones y a 20 uñas", habría dicho a la joven.

Lea también: María Patiño y Mila Ximénez, rotas tras su gran bronca en Sálvame: "Es excesiva y obsesiva"

La amiga de Techi desveló también un audio en el que la ex de Kiko Rivera hablaba de la posibilidad de llevar esos mensajes a la televisión. "Es acojonante, es un bombazo y más conmigo, su novia de hace años ¡Es mi manera de sacar dinero en la tele ¡La has cagado Kiko!", amenaza. "La mujer no lo va a dejar porque aguanta todos los cuernos", añadía en alusión a Irene Rosales.

La extraña (y radical) decisión de Kiko Rivera

Al ver lo que estaba contando el programa de Telecinco, Kiko Rivera decidió desmentirlo todo a través de un breve comunicado que leyó en directo su prima Anabel Pantoja. "Estoy muy tranquilo y con mi conciencia también, con el paso de los años la gente aprende ¿De verdad os creéis que yo le escriba a esta señorita? No le deseo nada malo a nadie", aseguró el andaluz.

Lea también: "¡Puta televisión!": Mila Ximénez brota contra María Patiño y abandona llorando Sálvame

La cosa no quedó ahí y este jueves, los seguidores de Kiko Rivera se llevaron una gran sorpresa al ver como el DJ había eliminado absolutamente todas las fotos de su cuenta personal de Instagram.

Y mientras que el reportero José Antonio León aseguró que podía tratarse de una estrategia comercial recomendada por el equipo de Kiko para incrementar sus seguidores, en el plató de Sálvame han especulado con la idea de que este movimiento está relacionado con los supuestos mensajes que envió a Techi. Además, han asegurado que existe otra mujer a la que Rivera habría enviado mensajes similares al destapado por su ex.