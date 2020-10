Una tormenta tropical... en el clímax: lo que no se vio de la hoguera de Tom y Melyssa en 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 15/10/2020 - 14:27 0 Comentarios

Descubrimos los secretos de la escena más esperada de la segunda edición del reality

La segunda edición de La isla de las tentaciones vivió este miércoles su clímax con la tensísima hoguera de confrontación entre Melyssa Pinto y Tom Brusse. El esperado encuentro permitió al reality de Mediaset tocar techo con un 25,4% de share y 2.910.000 espectadores.

La pareja, que llevaban juntos ocho meses y se conocieron en Mujeres y Hombres y Viceversa, certificó su ruptura. Melyssa decidió marcharse sola de la aventura después de ver las imágenes en las que su novio le era infiel con Sandra. "Me das asco, eres la peor persona que conozco! ¡Te la has follado. Cerdo. Cerdo de mierda! ¿Cómo has podido?".

La escena, que duró en televisión casi 20 minutos, puede dar la impresión de que los concursantes y Sandra Barneda están en un ambiente de lo más íntimo. Pero no es así. ¿Cómo se grabo la hoguera de confrontación? ¿Cuánta gente hay detrás de las cámaras? ¿Hubo algún imprevisto? Lo vemos.

Una tormenta tropical amenazó la hoguera entre Tom y Melyssa

Juan Ramón Gonzalo, productor ejecutivo de La isla de las tentaciones, ha desvelado en redes sociales lo que no se vio de la hoguera en televisión. Los focos y un equipo de casi 20 personas (cámaras, técnicos de sonido, etc...) envuelven a los protagonistas Tom y Melyssa para que no se escape ningún detalle.

Una curiosidad más. Normalmente las hogueras se graban por la noche pero esta se tuvo que hacer durante el día "porque la tormenta tropical Isaías estaba a punto de entrar". Como prueba, Gonzalo también ha enseñado el antes y el después de la piscina del hotel.

De hecho, en otro tuit de Cuarzo, la productora, se ve un vídeo de Sandra Barneda explica que el equipo activó el "protocolo" activado ante la amenaza de la tormenta en República Dominicana. "Estamos todos preparados por si empieza a soplar mucho más el viento y la tormenta tropical aparece tendríamos que evacuar enseguida y protegernos", dice la presentadora. "Es la primera vez que sucede en La isla de las tentaciones".

