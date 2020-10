"Me da miedo": Mamen Mendizábal sorprende al confesar por qué no ha ido a ver la película de Évole con Pau Donés Ecoteuve.es 15/10/2020 - 13:51 0 Comentarios

La periodista de 'Más vale tarde' desvela que no ha sido capaz de ir al cine

Mamen Mendizábal conectó este miércoles en directo con Jordi Évole para que analizara el gran éxito que está teniendo Eso que tú me das, documental que recoge la última entrevista de Pau Donés antes de morir a causa de un cáncer. La cinta ya ha sido vista por más de 150.000 espectadores y se ha colocado varios días en el número uno de las taquillas de cine.

La presentadora de Más vale tarde arrancó su entrevista confesando a su compañero que aún no había ido a ver la película. La periodista reconoció ante las cámaras de La Sexta que aún no se había visto con las fuerzas suficientes para afrontar la experiencia de escuchar el testimonio del artista de Jarabe de Palo.

"Te lo prometí y no he cumplido. A pesar de que tú me has dicho que es una película optimista, creo que cualquier persona que ha sufrido el cáncer cerca, y esté intentando curarse las heridas que dejó la enfermedad, tiene un poco de miedo a revivir el dolor", reconoció.

Mamen Mendizábal, a Évole: "Me da miedo tu documental"

"Tu documental me da miedo, me da miedo a sentir, la verdad. Prometo verla, dame tiempo, yo soy valiente", confesó sincera Mendizábal al tiempo que Évole aseguraba entenderla. A pesar de ello, le hizo saber que "mucha gente ha salido muy reconfortada tras ver la película".

"Cada uno puede tener sus sentimientos y temores, pero la película ayuda a superar según qué duelos. Te animo a ir a verla y espero que un día me llegue un mensaje tuyo con tu opinión", le recomendó a la periodista.