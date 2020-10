¿Qué significa el insulto en árabe que Tom Brusse le soltó a Melyssa en 'La isla de las tentaciones'? Ecoteuve.es 15/10/2020 - 12:19 0 Comentarios

La joven decide abandonar sola el programa tras la infidelidad de él con Sandra

Melyssa y Tom ha sido la primera pareja de La isla de las tentaciones en certificar su ruptura. Lo hicieron después de una tensísima hoguera de confrontación en la que ella acabó explotando tras la infidelidad de él con Sandra. "Me das asco, eres la peor persona que conozco! ¡Te la has follado. Cerdo. Cerdo de mierda! ¿Cómo has podido?".

Sin embargo, y aunque Tom aguantó todo el chaparrón de Melyssa, hubo un momento en el que él perdió los papeles por completo. Ocurrió cuando ella habló de su madre. "Las peleas que teníamos cuando desaparecías". "Claro, desaparezco porque no estoy bien contigo". "Ah, ¿no era por tu madre?". "¡Por mi madre, pero no vas a empezar a hablar de mi madre! ¿Vale?", gritó desencajado.

El gravísimo insulto de Tom Brusse a Melyssa en 'La isla de las tentaciones'

El concursante se levantó de su asiento, escupió al suelo y espetó un insulto en árabe: "Tfu, allah yanial tabon diamak". La traducción literal al castellano es la siguiente: "Me cago en el coño de tu madre". Hay que decir que el insulto es especialmente ofensivo en el mundo árabe, puesto que la figura materna es muy respetada.

Pero, ¿por qué saltó de esta forma Tom, cuando siempre se había mostrado como una persona tranquila? Hace unas semanas, Nathtalie Brusse, su tía, intentó defender a su sobrino tras el enfado de Melyssa por su acercamiento con Sandra: "Tom perdió a su madre a los 18 años".

