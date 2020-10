Manolo Lama se queda tirado en plena M30 al volver de Kiev: "¡La que estamos liando, niño!" Ecoteuve.es 15/10/2020 - 11:40 0 Comentarios

El periodista narra en directo en 'El partidazo' la surrealista anécdota de camino a casa

Una odisea. Así se puede resumir el viaje de Manolo Lama a Kiev para cubrir el partido de la selección española de fútbol en la cadena COPE. Y no solo por la derrota ante Ucrania. Al volver a Madrid, el periodista se quedó tirado porque su coche se averió. Luego llamó a un taxi... que también le dejó tirado en plena M30.

Sin embargo, Lama supo sacar tajada de su desgracia haciendo unos minutos memorables de radio. "Ya te dije, Juanma, que lo que mal empieza, mal acaba", empezó diciendo a Castaño. "Estoy tirado en el kilómetro 8,1 de la M-30. La señorita que me ha recogido en taxi, de repente, se ha quedado sin batería o sin electricidad y estoy como un gilipollas esperando a que nos vengan a recoger".

Las risas empezaron a escucharse en el estudio de la emisora de los obispos. "Esto es una llamada de socorro a la gente de Madrid", dijo Castaño. "¿Es posible que Inma, tu mujer, te esté escuchando y vaya a por ti?". "No, mi mujer me está escuchando pero no va a venir a por mí", se resignó el presentador. "Encima no llevo chaleco porque se han bloqueado las ventanillas".

Manolo Lama, tirado en plena M30: "La que estamos liando, niño"

Mientras Manolo estaba esperando a que el marido de la taxista acudiera a por ellos, la gente empezó a acudir al lugar atendiendo a la "llamada de auxilio". De hecho, muchos coches pasaban por allí pitando: más taxistas, camioneros... "La que estamos liando, niño", dijo. Finalmente, la grúa llegó y Lama pudo volver a su casa en otro taxi.

