"¿Tienes ganas de metérmela?": el soez comentario de Mayka a Óscar que indignó a Pablo en 'La isla de las tentaciones'

El murciano, en shock ante la "vulgaridad" de su novia con el malagueño

La isla de las tentaciones ha llegado a su recta final en Telecinco y este miércoles dejó en shock a sus seguidores con la espectacular bronca de Melyssa a Tom en su esperado reencuentro y el 'parraque' de Marta al ver las imágenes de Lester manteniendo relaciones sexuales con Patricia en la otra villa.

Además, Pablo ha podido comprobar que la cosa entre Óscar y Mayka ha seguido fluyendo tras sus primeros besos en la piscina. Después de romper en mil pedazos la carta de amor que le escribió antes de comenzar la aventura, el murciano pudo ver cómo su novia se daba un revolcón en la cama con el malagueño, lo que hizo que su indignación fuera en aumento.

"No la reconozco, no es mi estilo de persona", llegó a confesar Pablo al ver a Mayka retozándose con Óscar en el sofá de la casa. En un momento dado, el andaluz llegó a apartarle la mano de sus partes íntimas. "Estás mojadita... Zooo", le susurraba Óscar a una entregada Mayka, que dejó a todos boquiabiertos con el soez comentario que el soltó al soltero en ese mismo instante. "¿Tienes ganas de metérmela?", le preguntó al rubio en unas palabras que indignaron a Pablo.

El soez comentario de Mayka a Óscar indigna a Pablo

"Es supervulgar lo que acaba de decir", reaccionó enseguida el joven, que insistía en la idea de que no reconocía a su chica. "Está quedando muy mal, la verdad", confesaba mientras veía cómo Mayka se dejaba llevar por la pasión con Óscar. "¡Gracias, por favor, dios! Vulgar no, lo siguiente lo que estoy viendo. Me da hasta pena, no sé la chica que era ella y lo que es ahora y teniendo aquí al novio. Con una persona así no estaría nunca", declaraba.

"Se le ha ido la cabeza completamente y le da igual todo", lamentaba Pablo mientras Lester le decía que no tenía "necesidad de ver esa mierda". "Me da asco, me da un asco increíble. Desde mi punto de vista, está quedando fatal no, lo siguiente", añadió manteniendo el tipo. "Me he quedado como frío al ver lo de la cama, porque no te lo esperas. El dolor se está convirtiendo en asco y en rabia, todo lo malo que se puede sentir hacia una persona", zanjaba Pablo, que aún tiene en su poder a Rosito, cuyo futuro ha alarmado a los fans del programa, ya que ha amenazado varias veces con quemarlo. En el avance del próximo programa se ve cómo el concursante está a un paso de hacerlo. ¿Será capaz?