Susto en 'Espejo público' con José Luis Corcuera en plena entrevista con Susanna Griso: "¿Ha tenido un amago de infarto?"

"Lo tenemos que dejar, me ha saltado el desfibrilador", ha explicado el exministro

Susanna Griso se ha llevado un tremendo susto cuando entrevistaba a José Luis Corcuera este jueves en Espejo público. Mientras exponía una de sus ideas, el exministro ha dado un respingo que hecho saltar todas las alarmas.

"¿Qué le ha pasado? ¿Ha estado a punto de caerse? ¿Le ha dado un amago de infarto?", ha preguntado la periodista visiblemente preocupada mientras Corcuera se llevaba la mano al pecho.

"Lo tenemos que dejar porque me ha saltado el desfibrilador, yo llevo un desfibrilador", ha explicado él, con cara de preocupación. "¿Llamamos de un médico? Ahora le acompañamos a los servicios médicos", le ha indicado la presentadora.

Susanna Griso corta la entrevista con Corcuera: "Estoy sufriendo mucho"

No obstante, Corcuera ha pedido acabar su argumento. Sin embargo, Griso ha pedido acabar la entrevista. "Estoy sufriendo mucho, lo tenemos que dejar. Esta situación me está generando mucha inquietud".

"Mira que hago entrevistas, pero esto no lo había vivido nunca", ha confesado Susanna Griso ante el resto de sus compañeros una vez que Corcuera ha abandonado el set para ser atendido por los médicos de Atresmedia.

¿Qué le ha pasado exactamente a José Luis Corcuera?

El doctor José Carlos Fuertes, que se encontraba en Espejo público para hablar de otros asuntos, ha explicado más tarde qué le ha ocurrido al exministro cuando ha sufrido esa fuerte sacudida que ha dejado impresionados a los espectadores, pero especialmente a Susanna Griso.

"Tiene un desfibrilador que entra en funcionamiento cuando hay una alteración del ritmo. Luego le hemos mirado y la tensión la tenía un poco alta. Lo prudente es que lo revise un cardiólogo, porque si no es por el desfibrilador podría haber tenido una parada cardiaca. Se hubiera podido quedar muerto", ha dicho Fuertes a Griso.

"Le deseamos una pronta recuperación", ha añadido la presentadora de Antena 3. "Yo todavía no me he recuperado del susto".