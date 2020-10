Marta estalla al ver a la noche de sexo de Lester y Patricia en 'La isla de las tentaciones': "¡Qué asco das!" Ecoteuve.es 15/10/2020 - 10:53 0 Comentarios

La canaria revela las infidelidades de su novio en sus 11 años de relación

Telecinco emitió este miércoles la séptima gala de la segunda edición de La isla de las tentaciones en una noche de alto voltaje entre las parejas protagonistas del reality. Y es que antes de que Melyssa diera un vapuleo histórico a Tom por su infidelidad con Sandra, Marta pudo ver las imágenes de Lester acostándose con Patricia después de sus besos con Dani.

"Si está mal, obviamente me voy a quedar mal", empezó diciendo la canaria, que ignoraba que la cosa entre su chico y la soltera había pasado a mayores. Tras ver que acudió a Patricia llorando después de la última hoguera, Marta calificó de "hipócrita" a Lester por acabar besándose también con ella. "¡Qué asco das, mantenido! Llorando y le come la boca después", se quejó la exconcursante de GH16 antes de hacer una revelación ante las cámaras de Telecinco.

Lea también: Tensión en 'La isla de las tentaciones' por el futuro de Rosito: ¿lo quemará Pablo para vengarse de Mayka?

"Él me ha puesto los cuernos y yo no he ido a comerle la boca a otro", dijo en referencia a todas las veces que Lester le fue infiel durante sus 11 años de noviazgo. "Espero que se joda por lo que me ha hecho. Que se lo coma con papas, se lo regalo", añadió sobre Patri. "No voy a hacer una balanza de quién ha sufrido más. Me voy a comer todo lo que he hecho", reflexionó Marta, aludiendo a que ella también había mantenido relaciones con Dani en Villa Playa.

Marta destroza a Lester tras sus imágenes con Patri

"Esto a mí me ha dado alas. Yo no soy ninguna santa, pero él tampoco", comentó en un total Marta, que destacó irónicamente lo "hecho mierda" que se veía a Lester tras verla a ella besándose con Dani. "No levanta cabeza, ¿eh?", dijo con sarcasmo. "A mí me gusta conocer a las personas poco a poco: llevo once años con Lester y no lo conozco".

Lea también: Cazan a Yun ('La isla de las tentaciones') "haciendo ojitos" a Kiko matamoros: "Sois Heidi y el abuelito"

Acto seguido, Barneda dio paso a las imágenes en las que Lester daba un paso más con Patricia y mantenía relaciones sexuales con ella bajo las sábanas. En ese momento, Marta retiró enseguida la mirada, viéndose incapaz de verlo: "Por él no siento nada, pero tampoco soy masoca", señaló. "Él nunca me ha dado nada, por eso estaba dolida con él. Me ha removido todo lo que me he comido estos años", confesó entre lágrimas la isleña. "¿Qué crees que pensará Lester cuando vea tus imágenes con Dani?", le preguntó entonces la presentadora. "Dile de mi parte que lo puede llamar karma", sentenció.

Finalmente, al abandonar la hoguera, Marta hizo amago de emular la huida a Villa Montaña de Melyssa con el objetivo de cantarle las cuarenta a Lester. "Necesito hablar con él, pero ya no porque le quiero. Aunque lo haya hecho yo, ya me da igual", dijo mientras corría llorando por la playa. "Me siento una pringada, tenía que haberle dejado hace mucho tiempo", reconoció mientras parte del equipo del reality la frenaba.