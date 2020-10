Melyssa y Tom, la ruptura más tensa en 'La isla de las tentaciones': "¡Eres un cerdo!" Ecoteuve.es 15/10/2020 - 8:52 0 Comentarios

"No soy feliz contigo", aseguró él en una dura hoguera de confrontación

"Todo lo que no me has valorado tú, me valoro yo", respondió Melyssa

La concursante abandonó en solitario el reality: "Me voy con mi familia"

Melyssa y Tom ya no están juntos. Protagonizaron una tensísima hoguera de confrontación en La isla de las tentaciones con la que pusieron fin a su relación después de ocho meses como pareja y tras la infidelidad de él con Sandra.

Melyssa Pinto no quiso ver todo lo que había pasado entre su chico y la soltera y pidió verse a solas para que le explicara por qué lo había hecho. Además, albergaba la esperanza de que no se hubieran llegado a acostar. Aseguraba que podía llegar a perdonarle si le demostraba que estaba dispuesta a luchar por ella.

Nada más llegar Tom a la hoguera de confrontación comenzó la 'batalla' y quedó claro que la situación no tenía solución posible. "¿No me vas a mirar a la cara?", le decía Melyssa, muy enfadada, justo antes de entregarle el anillo de compromiso que él le había regalado. A continuación, comenzó a pedirle explicaciones mientras él esperaba a poder hablar.

Melyssa a Tom: "Tu compromiso es mentira"

"Tu compromiso es mentira. Me has vendido a un hombre que era respetuoso. Me dijiste que sí estabas enamorado de mí entrabas aquí y nadie entraría en tu corazón. Yo era el amor de tu vida. Y esto [el anillo] es una mentira, así que te lo quedas. Es una mentira. Regálaselo a Sandra, que debe ser el amor de tu vida. ¿Verdad, Tom?", le reprochó.

Cuando Tom pudo hablar, le dijo directamente que no era feliz con ella y que no quería que siguieran juntos. "Voy a acabar la cosa rápido: No estoy feliz contigo. Estaba muy enamorado de ti, muy enamorado. Pero el día que llegaste a la villa [cuando Melyssa asaltó la casa de noche] fue el día en que hice un 'click'. No quería más eso, contigo no soy yo. No era feliz", explicó Tom, que le pidió disculpas en varias ocasiones por el daño que le estaba haciendo.

Melyssa estalla contra Tom: "¡Te la has follado. Cerdo. Cerdo de mierda!"

"Me das asco, eres la peor persona que conozco. ¡Te la has follado. Cerdo. Cerdo de mierda! ¿Cómo has podido? ¿Te has quedado a gusto, Tom?", dijo furiosa antes de decidir que quería abandonar el programa sola. Él, por su parte, tendrá que decidir si quiere marcharse o salir del reality con alguna de las solteras.

"Me voy sola. Me quiero ir con mi familia. Quiero resguardarme con las personas que sí me quieren de verdad", dijo Melyssa antes de dejar la hoguera. "Me voy con la cabeza alta y muy orgullosa de mí", afirmó. "Todo lo que no me has valorado tú, me valoro yo ahora mismo. Que te vaya muy bien en la vida, no vuelvas a escribirme. Ni a buscarme en la vida".



Justo antes de salir del set, Melyssa preguntó si podía quedarse para saber si Tom se iba o se quedaba con Sandra. La presentadora le indicó que su aventura había terminado y, por lo tanto, debía marcharse.

