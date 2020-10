Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez reabren heridas del pasado: "Dijiste cosas que me dolieron" Ecoteuve.es 14/10/2020 - 19:25 5 Comentarios

El presentador asegura que ya "nada es igual" desde la bronca... por parte de ella

"Belén Esteban nunca ha querido tener una conversación, yo sí", asegura él

El muro que ha levantado Sálvame por el enfrentamiento entre María Patiño y Mila Ximénez ha provocado que Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban reabrieran heridas del pasado después de la monumental bronca que tuvieron este verano en Sábado Deluxe y por el que estuvieron hasta quince días sin verse en un plató.

En un momento dado de la tarde, el presentador ha levantado la liebre al decir "a mí me gustaría saber qué le pasa a Belén conmigo". "Hay muchas cosas que no estoy de acuerdo contigo", ha respondido ella muy seca. Con este ambiente, Jorge ha decidido volver a sacar el tema: "Desde el sábado aquel, lo nuestro no es igual, pero por tu parte, ¿eh?".

La de Paracuellos no lo ha negado. "Claro que no es igual, pero no es que no te haya dejado de querer", ha dicho Belén intentando no hablar más del tema. "Dijiste cosas que no me gustaron, cosas muy feas", ha añadido la Esteban ante un serio Jorge Javier que insistía en que "ya no saludas como antes; antes te gustaba contar chismes, pero ahora ya no".

Jorge Javier: "Belén Esteban nunca ha querido tener una conversación, yo sí"

"Fue todo desmedido, me comí un marrón que no me tenía que comer y dijiste cosas que no eran verdad y que no te importaban", ha continuado la colaboradora añadiendo que su enfado con su amigo no ha mermado la "complicidad" que tienen delante de las cámaras.

Por otra parte, la Esteban se ha sincerado diciendo que hay cosas que ha dicho Jorge Javier esta semana con las que no está de acuerdo - "lo de la talla de ropa de María Teresa Campos no me pareció nada bien"- y ha dicho que en Sálvame tiene "muchos palmeros", como Matamoros.

El catalán la ha emplazado a hacer otra cumbre por la paz en el programa del viernes, pero ella se ha negado. "No, no, no. No tengo nada que arreglar". "Belén nunca ha querido tener una conversación conmigo, yo sí", ha zanjado el presentador a modo de pullita.

