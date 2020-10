Matan a la "puñetera" 'mosca de la tele' en 'La Ruleta' y Jorge Fernández lo celebra: "La que nos van a dar en Twitter" Ecoteuve.es 14/10/2020 - 18:59 0 Comentarios

El presentador de Antena 3, sorprendido con la agilidad de un concursante

Los espectadores de La Ruleta de la Suerte se llevaron este miércoles una gran sorpresa por lo que ocurrió entre prueba y prueba del programa. Durante toda la emisión, Jorge Fernández se quejó de que la famosa 'mosca de la tele' le estaba haciendo pasar un mal rato.

"Me cachis en la mosca, que me está arruinando el programa. Dicen que es la mosca de la tele y empezamos hace 14 años con esta mosca. Yo no sé cuanto duran las moscas, pero creo que es la misma puñetera mosca. Yo la veo igual de tamaño y de 'tocapelotas'", empezó diciendo el presentador de Antena 3 antes de seguir con una de las pruebas.

Minutos después, el insecto se posaba sobre la mesa de uno de los concursantes, que decidió aniquilarla de un aplauso. "Muerta", aseguró el joven al ver el cadáver de la mosca sobre su panel. "¿Ha muerto de verdad? ¡14 años y la has matado, Álvaro! ¡Muy bien! Yo creo que era la misma tío. ¡Una leche que no duran!", celebró el vasco.

Jorge Fernández: "La que nos van a dar en Twitter"

"A ver si por matarla la voy a liar", se temió el concursante. "Ya verás la que cantidad de tuits que vamos a tener: que si hemos matado a un animal... ¡La que nos van a dar! Nos va a dar la de las 'mosques", dijo Fernández aludiendo a los defensores del lenguaje inclusivo.

"No digo nada, venga. Diría tantas cosas... Hay que hacer una 'Ruleta' nocturna para que todo lo que se me ocurra lo pueda decir. No veas lo que me callo, tengo que ser correcto", lamentó el presentador.