"No lo estoy entendiendo": la reacción de Anna Simon a la 'traición' de sus compañeros en 'Zapeando' Ecoteuve.es 14/10/2020 - 18:08 0 Comentarios

El programa deja al descubierto las zapatillas de andar por casa que usa la colaboradora

No es la primera vez que Zapeando descubre las 'trampas' que utiliza Anna Simon para acudir al plató desde su camerino. Este miércoles, el programa ha gastado una jugarreta a la colaboradora dejando visibles una de sus 'vergüenzas'

"Hola, ¿cómo estáis compañeros? Que algunos venís muy cómodos...", ha saludado Dani Mateo nada más empezar el programa clavando su mirada en su compañera que no se daba por aludida. "Anna, reconócelo. Vienes muy cómoda de pies", ha insistido él.

Lea también: "Ha sido deplorable, bochornoso": Ferreras estalla en directo por lo ocurrido en el Congreso

"¡Mira lo que hay ahí!". En ese preciso momento, la Simon giraba su cabeza para atrás viendo que estaban en el set las zapatillas que ella utiliza para después cambiarse por otro calzado que luzca más en pantalla.

"Lo habéis hecho a propósito", se ha quejado ella entre risas. "No tiene sentido. No lo estoy entendiendo, de verdad". Anna Simon ha explicado que "siempre bajo" con esas zapatillas, "pero hoy he bajado con los botines porque son cómodos". "Me han seguido...", ha dicho resignada echando la culpa a Miki Nadal.