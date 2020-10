María Patiño y Mila Ximénez, rotas tras su gran bronca en 'Sálvame': "Es excesiva y obsesiva" Ecoteuve.es 14/10/2020 - 18:07 0 Comentarios

Las tertulianas de Telecinco rompen a llorar al peligrar su gran amistad

María Patiño y Mila Ximénez han regresado este miércoles al plató de Sálvame después del gran enfado que se llevó la sevillana este martes al recibir en directo unos mensajes de la presentadora de Socialité en los que le recriminaba no ser valiente a la hora de hablar del conflicto entre Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos.

Antes de reencontrarse cara a cara, Jorge Javier Vázquez, uno de los mejores amigos de ambas, habló primero con cada una de ellas para ver cómo se sentían tras la bronca que le echó en directo Mila a Patiño y por la que acabó abandonando el plató entre lágrimas.

Ximénez recriminó a María que estuviese siempre pendiente en casa de lo que ocurría en el plató de Telecinco a pesar de que ese día no le tocase ir a trabajar. "Es excesiva y obsesiva", aseguró la exconcursante de Gran Hermano, que enseguida matizaba que se refería a su actitud frente al trabajo.

"A partir de las 9 y los fines de semana esta no es mi vida. Para mí, ahora mismo el tiempo es algo importantísimo y no quiero perderlo", aseguró Mila en referencia al cáncer que padece y que le ha cambiado la vida desde el pasado mes de mayo. Acto seguido, ha querido dejar claro que sabe que se equivocó al aludir a la enfermedad en un momento de disputa con su amiga. "Cometí el error de utilizar algo de forma que era injusta para mis compañeros, espero que no vuelva a suceder porque no me lo quiero permitir", ha prometido.

Patiño, "arrepentida" de sus mensajes a Mila

Tras ver a Mila Ximénez, Jorge Javier se reunió con María Patiño, que aunque empezó haciéndose la fuerte, no pudo evitar derrumbarse al abordar el enfrentamiento que estaba teniendo con su compañera. "Me arrepiento de los mensajes que le envié. Si estamos en época de reconciliación y si hay una madre, unas hijas y una amiga que lo están pasando mal, no tenía que haberlo hecho", empezó diciendo la presentadora.

Respecto a su "obsesión" con el trabajo, Patiño ha dejado claro que no está dispuesta a cambiar: "No voy a perder esa obsesión por mi trabajo, lo tengo clarísimo porque me da miedo incluso no tener trabajo, me da pánico desde que era muy jovencita", ha señalado antes de confesar que le produce "inquietud" que Mila la llame "pirada" en público".

"No sé qué más hacer, no hay ningún trasfondo, tengo que hacer mejor las cosas y ya está", aseguraba entre lágrimas Patiño mientras Jorge le preguntaba si sentía miedo de la situación que estaba viviendo Mila Ximénez. "Yo nunca he pensado que vaya a pasar nada negativo", empezó puntualizando mientras reflexionaba que tal vez debe cambiar su actitud frente a sus compañeros.

Y es que Patiño reconoció que no puede evitar mandar mensajes desde casa a los colaboradores cuando no está en plató. "En un programa en directo no se pueden mandar mensajes para desestabilizar a nadie", asumió la presentadora, que confesó que le había hecho una promesa a Jorge Javier que había roto. "Al final por algún lado siempre defraudo a alguien", dijo muy dolida.