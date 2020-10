Belén Esteban: "¡Viva el Rey y viva España! Y ahora, que me pongan verde" Ecoteuve.es 14/10/2020 - 16:59 0 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame' defiende a Felipe VI: "Que a gusto me he quedado"

Si hace unos días la plataforma Libres e Iguales lanzaba un vídeo en apoyo al rey Felipe con motivo de la Fiesta Nacional, este miércoles ha sido Belén Esteban la que no ha dudado en mostrar su apoyo en público a Felipe VI.

A la vuelta de una de las publicidades se ha escuchado a Kiko Matamoros decir que Belén Esteban estaba lanzando vivas al Rey. Lejos de callarse, la princesa del pueblo ha sacado pecho.

"Por supuesto que apoyo al rey de España. Viva el rey y viva España. ¿Hay algún problema para que no pueda apoyar a quien me dé la gana?", ha preguntado en alto dirigiéndose a su compañero.

Belén Esteban: "Mi rey de España se llama Felipe"

"Viva el rey Felipe y viva España", ha insistido. "¿Y Juan Carlos?", ha preguntado Matamoros. "Yo hablo del rey que hay ahora. Mi rey de España se llama Felipe. Y lo vuelvo a decir. Y ahora que me ponga todo el mundo verde. En este país hay libertad de expresión, aunque no lo parezca. Qué a gusto me he quedado".

