Mario Casas, sonrojado en 'Zapeando' ante los piropos de Valeria Ros: "Me tenías fichada" Ecoteuve.es 14/10/2020 - 15:02 0 Comentarios

La colaboradora de La Sexta pone en un aprieto al reconocido actor

Mario Casas realizó este martes un periplo por varios medios de comunicación para promocionar No matarás, su nueva película. El actor visitó el plató de Zapeando, donde vivió un momento de apuro ante los piropos que le lanzaba entre bromas Valeria Ros desde la grada del programa de La Sexta.

"Mario, una pregunta, ¿tú esos hombros los tienes de siempre no?", soltó la humorista ante las risas de sus compañeros. Enseguida, la cara del invitado comenzó a cambiar de color: "¡Se ha puesto colorado, por favor!", advirtió Lorena Castell mientras Dani Mateo se sumaba a las bromas preguntándole si alguna de las piezas se las enviaron desde Alemania.

Lea también: El dilema de Cristina Pedroche en Zapeando: "¿Te imaginas que me mean?"

"Perdona Mario, no era mi intención", se disculpó Ros al ver a Mario Casas apurado. "Miradme con el guion tapando que estoy embarazada", añadió entre carcajadas la colaboradora. "Ya me había dado cuenta, te he visto antes al entrar", confesó el intérprete, halagando a la vasca. "Ay, me tenías fichada", comentó Valeria, que provocó un nuevo sonrojo en el actor.

Mario Casas y su vuelta a Los Hombres de Paco

Durante su entrevista, Mario Casas tuvo la oportunidad de hablar del esperado regreso de Los hombres de Paco, serie en la que ya había confirmado su participación. De este modo, el actor se volverá a poner en la piel de Aitor 10 años después de su final en Antena 3.

Lea también: Lorena Castell, desatada en Zapeando: "Tengo vídeos de mi culo"

"Tengo muchas ganas de sumarme ya al rodaje, fueron como 10 años y fue la serie que me puso en la palestra. Tengo ganas de ver a todos los compañeros. El capítulo en el que voy a estar lo va a dirigir el director de Tres metros sobre el cielo. Él dirigía Los hombres de paco y me propuso para hacer la peli, así que tengo muchas ganas. No sé cuántos días será, ni sé la trama, está a punto de acabar la serie, pero no tengo ni idea", declaró el invitado.

Finalmente, Dani Mateo le pidió que dijera qué serie había sido más determinante en el desarrollo de su carrer: ¿Los hombres de Paco o SMS?. "Fue SMS. Fue la primera serie o segunda que hacía, pero fue la que me dio a conocer. Gracias a Luis San Narciso que contó conmigo y me cogió para interpretar este personaje", admitió el actor.