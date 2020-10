Risto Mejide y Mainat: "Respeto la vida privada, incluso la de mis enemigos" Ecoteuve.es 14:36 - 14/10/2020 0 Comentarios

El caso Josep María Mainat sigue ocupando horas de los programas de televisión, aunque en especial en los de Telecinco. Risto Mejide ha hecho público un comunicado en redes sociales sobre el famoso productor, que minutos más tarde ha borrado.

"Algunos programas de televisión me presentan como uno de los 'otros enemigos de Mainat", empezaba diciendo el presentador de Todo es mentira. No mencionaba ningún espacio de manera directa, pero Ya es mediodía, también de Mediaset, ha emitido un vídeo en el que se presentaba así al presentador, Pilar Rubio y Belén Esteban.

"Ni me he pronunciado ni me voy a pronunciar. Mis diferencias públicas y notorias con Josep María Mainat se han producido en el ámbito estrictamente profesional, y ahí deben quedar", continuaba Risto en el escrito. "Siento un absoluto respeto por la vida privada de los demás, incluso la de mis enemigos".

¿De dónde viene la enemistad de Risto Mejide con Mainat?

Risto Mejide y Josep María Mainat tienen una mala relación que se remonta a la etapa en la que el publicista era jurado de OT. El propio Risto lo recordó en una entrevista con Jesús Vázquez que sirvió para que ellos se reconciliaran tras años distanciados. Ese día salió a la luz que la pelea escondía, en realidad, un profundo enfrentamiento de Mejide con los productores del programa: Toni Cruz y Josep María Mainat (Gestmusic).

"Tenía una guerra con ellos porque se pensaban que podían condicionar e inducir mi voto. Esto lo digo por primera vez", relató Risto. "Ibas a cuchillo", dijo el presentador. "No sabía si eran directrices de ellos [los productores] o es que estabas descontrolado", le respondió Vázquez en aquella charla.

"Yo quería cargarme el programa", sorprendió Risto. "Era el primer año que yo tenía contrato de cadena y se me 'obligó' a hacer otra edición de OT y yo no quería porque odiaba el formato y desde el principio estuve dando por saco", recordó. Asimismo, apuntó a Noemí Galera, su compañera en la mesa del jurado -y miembro del equipo de Gestmusic- "porque ella era la voz de su amo. Hubo un momento que no pude más y les dije que no iban a inducir mis opiniones y se les descontroló el juguete".

Mientras Jesús Vázquez explicó que tiene muy buena relación con los entonces productores de Gestmusic, Mejide dijo que "sigo teniendo problemas con ellos". "Ya que tú eres su amiguito, diles que dejen de decir que me escribían todo lo que yo decía, porque ya se ve, después de tantos programas que he hecho, que no me escribieron ni una puñetera palabra".

Efectivamente, Josep María Mainat arremetió públicamente contra Risto Mejide atacando su trabajo en OT, o más bien quitando mérito a ese 'personaje' que tanto éxito tuvo como juez en el talent. "La mayoría de cosas que decía en Operación Triunfo las escribía yo", presumió Mainat.