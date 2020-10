Frank Cuesta aclara su relación con Discovery: "Yo ya terminé mi contrato, pero no voy a firmar más" Ecoteuve.es 13:13 - 14/10/2020 0 Comentarios

El aventurero confirma que deja la televisión, aunque deja una puerta abierta para el futuro

Cuesta niega que su marcha se deba a un problema con el canal o una bajada de audiencia

"En Mediaset hay cierto 'puteo'; de vez en cuando, empiezan a decir criticarme"

Frank Cuesta comunicó a finales de septiembre su decisión de dejar la televisión. "A nivel personal no me veo haciendo más y más temporadas de Wild Frank", dijo dando a entender que ahora sus prioridades son otras. El famoso herpetólogo ha aclarado cuál es la relación contractual con Discovery en un nuevo vídeo en su canal de YouTube.

"Soy una persona que empecé hace diez años a hacer televisión; hace 22 que comencé el activismo animal y obviamente me he hecho famoso, para algunos soy un referente y para otros una vergüenza", empieza diciendo para defenderse de los ataques que ha recibido: "Se han escrito artículos muy feos basándose en suposiciones, pero el que conoce mi trayectoria sabe lo que hay".

"Yo me podía haber hecho millonario, podía haber estado en fiestas, haber realizado entrevistas pagadas, participado en 'realities', firmado contratos de cadena... y no he querido. He hecho un programa de televisión y me he ido a mi casa. ¿Por qué? Porque mi trabajo está aquí, en el refugio, con los animales. Esta es mi vida", continúa.

Frank Cuesta: "No trabajo para DMAX, yo firmo contratos con Discovery Internacional"

Frank Cuesta niega de forma rotunda que DMAX haya perdido la confianza en él o que haya habido una bajada de audiencia: "A mí me da igual que DMAX pierda la confianza porque yo no trabajo para ellos. DMAX es la filial de Disvovery en España y yo firmo contratos con Discovery Internacional".

"Cuando yo salté de Frank de la jungla [Cuatro], que se hacía en una televisión generalista, a hacer Wild Frank pasé de hacer un programa que se veía en España a hacer un programa que se ve en 140 países", prosigue asegurando que tiene una audiencia potencia de 500 millones de personas.

Frank Cuesta: "En Mediaset hay cierto 'puteo' conmigo"

Cuesta insiste en que su relación con Discovery es "excelente" y que "hemos pactado que no voy a hacer más programas porque estoy cansado, tengo la familia, tengo los dos refugios... y porque Yuyee saldrá muy pronto de la cárcel". "Ahora estoy terminando de grabar unas cosas que van a salir en Discovery Internacional y que en España se verán en DMAX", añade.

"Yo ya terminé mi contrato, pero no voy a firmar más porque estoy cansado. Si yo grabo en el futuro grabaré con Discovery, seguro, porque se han portado muy bien conmigo", afirma el aventurero leonés que desvela, además, que ha recibido "tres ofertas" desde el momento que dijo que se iba: "Pero no las voy a coger".

Frank Cuesta aprovecha el mismo vídeo para hablar de Mediaset. "No voy a decir que se portaran mal conmigo. Simplemente tuve la oportunidad de irme a un sitio donde podían verme en 140 países y así llegar a más gente", dice, aunque también critica el doble rasero del grupo": En Mediaset hay cierto 'puteo' y por eso, de vez en cuando, empiezan a decir que lo que hago es falso".

