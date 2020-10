Tom y Melyssa, cara a cara en la esperada hoguera de confrontación de 'La isla de las tentaciones': "No me merezco esto" Ecoteuve.es 14/10/2020 - 12:47 0 Comentarios

La joven ha pedido reencontrarse con su novio en el reality de Telecinco

La catalana asegura que abandonará si el marroquí no acude a la hoguera

"Necesito que Tom luche por mí si quiere estar a mi lado", advierte Pinto

Telecinco emite este miércoles la séptima gala de La isla de las tentaciones en una de las noches más esperadas de la segunda edición del reality. Tal y como desveló Carlos Sobera en el debate de este martes, es Melyssa Pinto la chica que ha pedido definitivamente una hoguera de confrontación con Tom tras verle besándose con Sandra en la otra villa.

El programa emitió un avance inédito del esperado cara a cara entre la pareja protagonista de esta temporada. "Ayer en la hoguera una de vuestras novias no pudo más", informará Sandra Barneda al grupo de los chicos antes de comunicar a Brusse que ha sido su chica la que ha pedido verse las caras con él.

"Melyssa, bienvenida a tu hoguera de confrontación. Estás aquí porque estás al límite después de todo lo que has vivido en La isla de las tentaciones. Necesitas hablar con Tom, ¿cómo estás?", le preguntará la presentadora al comienzo de la cita. "Estoy nerviosa, pero me siento más fuerte que nunca", empezará confesando Melyssa.

Melyssa, cara a cara con Tom: "No me merezco esto"

"Necesito una respuesta y una explicación, sea la que sea: si se ha enamorado, si se ha vengado... Necesito saber el por qué, porque creo que no me merezco esto", argumenta Melyssa en el avance después de vivir los peores días de su vida en Villa Playa.

Melyssa advierte además de lo que hará en caso de que Tom haya decidido no acudir a la hoguera de confrontación: "Si no aparece, abandonaré, pero no querré que vuelva a tener ningún tipo de contacto conmigo", avanza antes de que Barneda le pregunte qué tendría que ocurrir para que perdonase a su chico.

"En primer lugar, debería no ver más imágenes de besos y debería ver que de verdad quiere volver a conquistarme. Ahora mismo, necesito que él luche por mí si él quiere estar a mi lado", afirmará la catalana, que parece ignorar aún que la cosa entre Tom y Sandra ha ido más allá y han mantenido relaciones sexuales en el reality. ¿Acudirá Tom a la confrontación?