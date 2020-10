"¡Puta televisión!": Mila Ximénez brota contra María Patiño y abandona llorando 'Sálvame' Ecoteuve.es 14/10/2020 - 10:44 0 Comentarios

La guerra abierta entre María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez está provocando cada vez más víctimas colaterales entre los personajes del universo de Telecinco. Si este martes por la mañana salía a la luz el enfado de Alessandro Lequio con Terelu, horas más tarde, era Mila Ximénez la que protagonizaba un momento de gran tensión en el plató de Sálvame.

La sevillana se ha posicionado del lado de su mejor amigo pero no ha entrado en el machaque colectivo que se le ha hecho a la mítica presentadora en su programa. Y, tras recibir un mensaje de María Patiño en el que parecía reprochárselo, Mila ha montado en cólera, echando en cara a algunos de sus compañeros que ellos también habían dado un paso atrás en los conflictos que Jorge Javier y María Teresa tuvieron en el pasado.

"Sí, yo no soy la más valiente. Sí, aquí nos hemos cagado todos yo me he cagado y me cagaré un mogollón de veces", empezó diciendo Ximénez, cuyo enfado iba cada vez más en aumento. "¡Qué poco tenéis que hacer! ¡Qué pocos problemas tenéis! Yo en este momento de mi vida, esto es un programa y a las ocho me voy a mi casa. Voy a salir a respirar porque me va a dar algo. ¡Puta televisión! Cómo nos absorbe...", se quejaba la tertuliana, que afirmaba no entender cómo Patiño se había llevado a lo personal el conflicto surgido hace unas semanas en el Deluxe.

La cosa no quedó ahí y minutos más tarde, Mila se dirigía a las cámaras de Telecinco, sin decir a quién se estaba dirigiendo, y lanzaba un desconcertante mensaje antes de marcharse llorando del plató. "Respiraré cuando me salga del mismísimo potorro. Respiro, respiro peor que antes, pero sigo respirando", comentó la colaboradora.

"No sé cómo esto os puede abducir tanto, mi cabeza tiene que ocuparse de una sola cosa y tú tienes claro de qué", les reprochó a Patiño y Jorge Javier antes de que este fuera tras ella para evitar que se marchara. En ese momento, Mila Ximénez enseñó al presentador y a David Valldeperas otro mensaje que había recibido en su teléfono móvil.

"De mi trabajo sólo puede hablar el señor que está arriba [Vasile], el señor que está aquí [Valldeperas] y el señor que está aquí [Jorge Javier]. ¡Ni uno más!", gritó enfadada Mila Ximénez, "No quiero ni oír los audios porque la voy a mandar a la mierda definitivamente, que entre y diga lo que piensa", pedía la tertuliana antes de que Gema López le recriminara haberse llevado el asunto a la situación personal que está viviendo por el cáncer, ya que entonces, Patiño no iba a poder seguir rebatiéndole.